Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

Via passou por obras de prolongamento que resultaram em ampliação de 2 quilômetros. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

Localizada na Zona Norte de Porto Alegre, a avenida Severo Dullius estará liberada ao tráfego de veículos a partir das 8h desta terça-feira (3). A via estava interrompida por causa das obras prolongamento em trecho de 2 quilômetros entre a Sertório e o Aeroporto Salgado Filho, ampliação que recebeu investimentos de R$ 86 milhões. Faltam apenas ajustes nas calçadas e na sinalização.

Para quem chega à capital gaúcha pela rodovia federal BR-116 ou BR-290 (Freeway), a Severo Dullius passa a o funcionar como alternativa de acesso à Sertório. O titular da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), André Flores, ressalta:

“Trata-se de uma demanda histórica da Zona Norte da cidade e que qualifica toda a região, além de melhorar a mobilidade urbana como um todo”.

Em abril, já havia sido liberado ao trânsito de veículo um trecho de 750 metros entre as ruas Dona Alzira e Sérgio Dietrich. O projeto e a implantação da iluminação pública foram executados pela empresa IPSul, por meio de parceria público-privada – conforme a prefeitura, isso deve gerar economia de R$ 3,9 milhões aos cofres municipais.

De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a conclusão do serviço trará maior fluidez no trânsito minimizando pontos de congestionamento na região. A Severo Dullius será uma via de acesso mais rápida em direção à Sertório, Assis Brasil e Manoel Elias, contribuindo para desafogar o acesso pela Trincheira da Ceará.

O projeto contempla o trecho compreendido entre a avenida Dique, próximo ao aeroporto, até a rua Dona Alzira no cruzamento com a Sertório. Além das melhorias de trânsito, a EPTC estuda a possibilidade de criação de uma nova linha de ônibus ou ajuste em uma já existente para atenda os usuários na região. Os “azuizinhos” estarão no local orientando os motoristas para garantir a segurança viária.

Ponte

Ainda na BR-290, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realiza nessa terça-feira reparos em uma adutora de aço de 300 milímetros de diâmetro na Travessia Régis Bitencourt, conhecida como “Ponte do Saco da Alemoa”.

Com a execução do serviço, o trânsito será interrompido entre 10h e 16h em uma das pistas de rolamento, no vão do rio Jacuí, próximo ao quilômetro 99, sentido Interior-Capital.

Para realizar o reparo, a equipe terá que suspender o abastecimento de água para moradores da Ilha das Flores, do Pavão e dos Marinheiros. A conclusão do serviço está previsto para a tarde, com previsão de abastecimento normalizado à noite.

(Marcello Campos)

