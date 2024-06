Porto Alegre Trânsito no entorno da Rodoviária de Porto Alegre terá alterações a partir desta quinta-feira

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Não será mais permitido converter à direita na Castelo Branco passando pelos fundos da Rodoviária. Foto: Julio Ferreira/PMPA Não será mais permitido converter à direita na Castelo Branco passando pelos fundos da Rodoviária. (Foto: Julio Ferreira/PMPA) Foto: Julio Ferreira/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta quinta-feira (6), haverá mudanças no trânsito no entorno da Estação Rodoviária de Porto Alegre. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os motoristas que quiserem acessar a Castelo Branco a partir do Túnel da Conceição deverão pegar o Largo Vespasiano Júlio Veppo. Não será mais permitido converter à direita na Castelo Branco passando pelos fundos da Rodoviária.

A mudança também se aplica aos motoristas que precisam chegar na Castelo Branco e utilizam a Farrapos. Esses condutores deverão converter à direita na Garibaldi seguindo até o Largo Vespasiano Julio Veppo e acessar a Castelo Branco a partir desse ponto. O local para embarque e desembarque de táxi e aplicativo segue bloqueado.

“A partir da retirada da passarela que havia no local para a construção do corredor humanitário que garantiu a entrada de insumos importantes de ajuda humanitária, com a volta da normalidade, estamos fazendo ajustes para dar mais fluidez no trânsito. Nosso objetivo com a mudança é dar mais segurança, tendo em vista que esse ponto tem um grande fluxo não apenas de carros, mas de ônibus e pessoas”, destaca o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

Em função do retorno da operação da Estação Rodoviária, previsto para esta sexta-feira (7), e do funcionamento dos terminais de ônibus na área central, a EPTC implantou, de forma provisória, um semáforo de pedestres com botoeiras, bem como faixas de segurança embaixo do viaduto da avenida Júlio de Castilhos. O ajuste irá permitir a travessia, tendo em vista que a passarela foi removida para construção do corredor humanitário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/transito-no-entorno-da-rodoviaria-de-porto-alegre-tera-alteracoes-a-partir-desta-quinta-feira/

Trânsito no entorno da Rodoviária de Porto Alegre terá alterações a partir desta quinta-feira

2024-06-05