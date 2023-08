Porto Alegre Trânsito tem alterações para avanço de obra da avenida Tronco, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2023

A estrutura viária possibilitará o avanço das obras de duplicação da avenida Tronco. Foto: Pedro Piegas/PMPA A estrutura viária possibilitará o avanço das obras de duplicação da avenida Tronco. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

A nova rotatória no entroncamento das avenidas Gastão Haslocher Mazeron, Moab Caldas e Silva Paes, na Zona Sul de Porto Alegre, entrará em operação nesta segunda-feira (14), a partir das 9h. A estrutura viária possibilitará o avanço das obras de duplicação da avenida Tronco. Com a rotatória, haverá as seguintes alterações no trânsito:

Liberação da pista sentido bairro-Centro da avenida Gastão H. Mazeron, no trecho entre a nova rotatória e a rua Fonseca Ramos (Beco do Pezzi), para o fluxo de veículos em direção às avenidas Érico Veríssimo e Azenha;

Liberação para o trânsito de veículos da rua Sepé Tiaraju no trecho entre a rua Manoel Lobato e a rótula, em ambos os sentidos. Os motoristas que trafegam pela Sepé Tiarajú em direção à rotatória poderão acessar a saída da av. Silva Paes no sentido Teresópolis ou as avenidas Gastão H. Mazeron em direção ao Centro e a Moab Caldas em direção ao bairro Cristal;

O trânsito de veículos da rua Bispo Laranjeira será liberado com acesso local para à rua Prof. Clemente Pinto;

Bloqueio provisório do acesso sentido bairro-Centro da rua Mariano de Matos junto à rótula para a pavimentação da via.

Transporte

Com alteração, as linhas 263, 263.1, 263.2, 263.3 (Orfanotrófio) retornam ao seu itinerário normal no sentido bairro-Centro pela rua Sepé Tiaraju, rua Manoel Lobato, rua Gabriel Fialho Camargo, av. Moab Caldas, nova rotatória, av. Silva Paes e rua Gen. Gomes Carneiro. E no sentido Centro-bairro pela av. Carlos Barbosa, nova rotatória e rua Sepé Tiaraju. A linha 244.1 (Santa Teresa via Mariano de Matos), no sentido bairro-Centro seguirá pela av. Moab Caldas, via nova rotatória, av. Cel. Gastão Haslocher Mazeron e av. Azenha. O sentido Centro-bairro segue pela rua Mariano de Matos, rotatória e Sepé Tiarajú, sem alterações.

