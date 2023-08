Celebridades Faustão recebe novo coração; hospital diz que transplante foi um sucesso

27 de agosto de 2023

De acordo com o boletim, a cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de duas horas e 30 minutos.

O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, recebeu, neste domingo (27), um coração para transplante e, com isso, o apresentador Fausto Silva foi operado.

O hospital informou, em boletim médico, que foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada deste domingo, “quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B”.

De acordo com o boletim, a cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de duas horas e 30 minutos.

Segundo os médicos responsáveis, a cirurgia foi realizada com sucesso e Faustão permanecerá na UTI, pois “as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição”.

Último programa

Em junho deste ano, Fausto Silva deixou o comando de seu programa na Band, após um ano e meio. Desde então, a atração vinha sendo apresentada por seu filho e pela jornalista Anne Lottermann.

O programa foi encerrado na última sexta, com um episódio gravado e inédito que reuniu Fausto e os três filhos no palco.

Fila

Segundo os dados da Associação Brasileira de Transplantes de órgãos (ABTO), até março de 2023 o Estado de São Paulo registrava 20.288 pessoas na fila de espera por um transplante de órgão.

Pelo menos 184 pessoas esperavam por um transplante de coração. Ainda de acordo com os dados, mais de 300 crianças estavam à espera de um transplante, sendo 28 delas de coração.

Os números da Associação também apontam São Paulo realizou 25 transplantes de coração no 1º trimestre do ano, entre janeiro e março. O índice significa queda em relação aos 31 transplantes de coração realizados no mesmo período do ano passado.

Como funciona a fila?

A espera não leva em conta se o paciente fará a cirurgia em um hospital público ou na rede particular.

Os critérios são:

– ordem cronológica de cadastro;

– gravidade do quadro – quem necessita de internação constante (com uso de medicamentos intravenosos e de máquinas de suporte para a circulação do sangue) tem prioridade em relação à pessoa que aguarda o órgão em casa;

– tipo sanguíneo – um paciente só pode receber um órgão de um doador que tenha o mesmo tipo sanguíneo que ele;

– porte físico – alguém alto e mais pesado não pode receber o coração de um doador muito mais baixo e magro que ele;

– distância geográfica – o órgão precisa ser retirado do doador e transplantado no receptor em um intervalo de até 4 horas. Ou seja: não é possível fazer a ponte entre duas pessoas que estejam muito distantes uma da outra.

