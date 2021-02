Porto Alegre Transporte coletivo de Porto Alegre circula com tabela de sábado nesta terça

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2021

Os horários de sábado representam 60% da oferta de um dia útil e atendem a demanda de passageiros. Foto: Cesar Lopes/PMPA Os horários de sábado representam 60% da oferta de um dia útil e atendem a demanda de passageiros. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que, nesta terça-feira (16), o transporte coletivo circula com tabela de sábado. Os horários não foram alterados no fim de semana e nesta segunda-feira (15), mas em razão da baixa demanda registrada nos últimos dias, a operação será reduzida. Os horários de sábado representam 60% da oferta de um dia útil e atendem a demanda de passageiros. Os usuários podem consultar os horários no site da EPTC e a localização da sua linha, em tempo real, na função GPS do aplicativo Tri.

Tri Social

Os beneficiados que ainda não retiraram o Tri Social terão mais duas semanas para buscar o cartão em Porto Alegre. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, junto com a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), decidiu prorrogar o prazo até 26 de fevereiro. O Tri Social permite que famílias em situação de vulnerabilidade social façam viagens no transporte coletivo da cidade gratuitamente até o término do crédito de 44 viagens mensais.

A entrega é feita, exclusivamente, no Ginásio Tesourinha (avenida Erico Verissimo, s/nº – próximo à avenida Ipiranga), das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. Podem fazer a retirada as pessoas que se encontram na primeira faixa do Bolsa Família, cadastradas no CadÚnico e as que têm renda familiar de até R$ 89,00 mensais por pessoa.

A ação conta com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), que informa os horários para usar o TRI Social: das 9h às 16h59 e das 20h às 5h59.

