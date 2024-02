Economia Transporte de carga por ferrovia no Brasil é o maior em cinco anos

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ao excluir minério de ferro, transporte registra recorde em 18 anos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A movimentação de cargas por ferrovias atingiu em 2023 o maior nível em cinco anos. No ano passado, 530,6 milhões de toneladas úteis foram transportadas por trens. Os dados constam do relatório da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF).

Segundo a ANTF, esse é o terceiro maior volume da série histórica, só perdendo para o recorde de 569,4 milhões de toneladas úteis registrado em 2018 e de 538,3 milhões obtido em 2017. De 2006 a 2023, destacou o relatório, o volume de carga transportado por ferrovia no Brasil aumentou 64%.

O transporte de minério de ferro também subiu no último ano. Passou de 360,6 milhões de toneladas em 2022 para 382 milhões de toneladas em 2023. A carga total transportada em 2023 chegou a 530,6 milhões de toneladas úteis, a maior dos últimos 5 anos e o terceiro maior patamar desde o início da série histórica. O novo PAC prevê mais de R$ 94 bilhões de investimentos públicos e privados no transporte ferroviário até 2026.

Ao desconsiderar as cargas de minério de ferro, o desempenho melhora ainda mais. No ano passado, o transporte ferroviário de carga geral – produtos agrícolas, combustíveis, contêineres e demais cargas – somou 148,6 milhões de toneladas úteis. Esse foi o maior volume para a categoria desde 2005, quando tinham sido movimentadas 149,6 milhões de toneladas úteis.

Parcerias

Em nota, a Casa Civil atribuiu o crescimento à recuperação da economia e ao aumento das parcerias com a iniciativa privada. Segundo a pasta, a combinação de investimentos públicos e privados permite a melhoria da malha ferroviária.

Entre as principais realizações, a Casa Civil citou a retomada dos investimentos na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) 1 e a intensificação das obras da Ferrovia de Integração Centro Oeste (Fico). A pasta também lembrou que o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) prevê mais de R$ 94 bilhões em investimentos públicos e privados no transporte ferroviário até 2026.

O governo também cita o aprimoramento dos contratos com as concessionárias de ferrovias e a elaboração de uma política de incentivos à devolução de trechos ociosos e inoperantes para aumentar a eficiência da malha ferroviária nos próximos anos. Além disso, as parcerias público-privadas, ressaltou o ministério, liberarão recursos do Orçamento para outras obras, como o trecho pernambucano da Transnordestina e a continuação da Fiol 2, na Bahia.

Segundo o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, “a parceria com a iniciativa privada é fundamental, porque libera recursos fiscais para investimentos significativos em outras obras, como no trecho pernambucano da Transnordestina e na Fiol 2, na Bahia”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/transporte-de-carga-por-ferrovia-no-brasil-e-o-maior-em-cinco-anos/

Transporte de carga por ferrovia no Brasil é o maior em cinco anos

2024-02-17