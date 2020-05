Porto Alegre Transporte: Quinta-feira registra redução no número de passageiros transportados

22 de Maio de 2020

Na quinta-feira, 256 mil pessoas utilizaram ônibus, 9% a menos que na quarta-feira. Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Dados da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) apontam que a quinta-feira (21), registrou redução no transporte público de passageiros em relação ao dia anterior, ficando abaixo da média transportada na semana. Na quinta-feira, 256 mil pessoas utilizaram ônibus em Porto Alegre, 9% a menos que na quarta-feira (20), quando foram transportados 13 mil passageiros a mais que na terça-feira, 19. A quarta registrou a maior demanda de passageiros desde o início da pandemia.

Desde o início do isolamento social, na segunda quinzena de março, a EPTC analisa diariamente a demanda de passageiros que utilizam o transporte público da Capital. A empresa trabalha constantemente para manter a segurança dos usuários, verificar o cumprimento das medidas adotadas na cidade e, ao mesmo tempo, para a continuidade do serviço – que desde o início da pandemia teve uma oferta maior que a demanda.

O secretário Extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello, destaca a importância das análises antes de qualquer mudança ser efetivada. “Com demanda e ofertas reduzidas, os ajustes necessários são pontuais. Isso exige um trabalho minucioso das nossas equipes. Para ofertar mais horários e, de fato qualificar o serviço para a população, devemos adicionar viagens onde é realmente necessário. Ou podemos retirar horários e prejudicar uma população que usa o transporte”, explica Tortoriello.

A EPTC enfatiza que também é de extrema importância a participação da população nesse momento. Além de seguir as medidas determinadas para a saúde de todos, se o passageiro notar que sua linha passou pela parada por já estar com a lotação limite, deve registrar pelo 118 ou 156, informar linha, horário e local. As ações da administração municipal serão baseadas em informações e dados. Uma medida aplicada sem análise pode prejudicar a população.

