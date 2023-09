Geral Tratamento para rejuvenescimento facial conquista Neymar e mais famosos a um custo de R$ 7 mil a sessão

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2023

Neymar e Renata Dominguez fazem tratamento com Liftera. (Foto: Reprodução)

Na busca por procedimentos que rejuvenescem, mas não são tão invasivos, famosos como o jogador Neymar e as atrizes Renata Dominguez e Bel Kutner tem optado pelo combo da dupla Liftera + Futera.

O Liftera, cuja sessão no rosto todo custa em média R$ 5,5 mil reais por sessão, consiste em um ultrassom microfocado que faz pontos de coagulação na pele, com um efeito lifting instantâneo, e estimula a produção de colágeno, promovendo um efeito ainda melhor depois de dois a três meses da primeira sessão. O procedimento é indolor e não prejudica a superfície escolhida para o tratamento.

“Com o Liftera, tratamos a camada mais profunda da pele, o que traz rejuvenescimento, redução da flacidez e rugas, definindo os ângulos, reduzindo as pálpebras caídas e papada, melhorando também a elasticidade da pele”, detalha a dermatologista Andrea Sampaio.

Já o Futera é uma radiofrequência ablativa, que abre micro canais na pele por meio do calor e deixa os poros abertos para recebimento de “drug delivery” (sistema de condução de medicamentos que promete alcançar resultados mais eficazes e em menos tempo). O tratamento promove uma melhora visível em cicatrizes e rugas aparentes e também ajuda na produção de colágeno.

“A pele fica bem vermelha após o tratamento, especialmente nas primeiras 24 horas. Por estar ‘aberta’, não pode ser exposta ao sol ou ao uso de maquiagem. Mas após a cicatrização, o efeito é de pele renovada, com um glow maravilhoso e visível melhora na superfície da derme”, explica a dermatologista. O custo médio do procedimento é em torno de R$ 1,5 mil e o protocolo é de duas a três sessões por ano.

Treino

Em outra frente, o atacante Neymar participou do treino do Al-Hilal na noite de quarta-feira, no centro de treinamento do clube da Arábia Saudita, em Riade. O Al-Hilal divulgou imagens do craque brasileiro trabalhando com bola. O time se prepara para enfrentar o Al-Ittihad, líder da Saudi Pro League.

O técnico Jorge Jesus comandou atividades táticas e técnicas, em partes divididas do campo. Houve também exercícios focados na parte física.

Neymar se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e deve estrear pelo Al-Hilal nesta sexta-feira, contra o Al-Ittihad, em Jidá. O time dele está em terceiro lugar na classificação do Campeonato Saudita, com 10 pontos, dois a menos do que a equipe de Benzema. As informações são do jornal O Globo e do site GE.

