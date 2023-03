Rio Grande do Sul Travessias elevadas para pedestres começam a ser construídas neste mês na ERS-040

Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

A Empresa Gaúcha de Rodovias anunciou as melhorias para a rodovia nesta terça (7). (Foto: Raphael Nunes/EGR)

Com intuito de melhorar as condições de trafegabilidade e a segurança de motoristas e pedestres que utilizam a ERS-040, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) anunciou na tarde desta terça-feira (7), uma série de melhorias que irá impactar no tráfego da região. As medidas atendem solicitações da comunidade debatidas em audiência pública realizada em 2022.

A partir desta quarta-feira (8) será feito um reforço na sinalização horizontal com a implantação de tachões no eixo central da rodovia, por dez quilômetros: do 26 ao 36. Além disso, promoverá a limpeza da drenagem pluvial e desentupimento de drenos e bueiros.

Na quarta-feira da semana que vem (14), a EGR dará início à construção de travessias elevadas para a passagem segura de pedestres em pontos estratégicos na zona urbana, em Águas Claras.

A empresa também está elencando dados e fazendo levantamentos técnicos de engenharia para a publicação de um novo edital que objetiva a contratação de empresa para a execução de serviços de manutenção e reparos em todo o trecho de 83,85 quilômetros da ERS-040, entre Viamão e Balneário Pinhal, e mais 14,75 quilômetros da ERS 784, entre Cidreira e Balneário Pinhal.

Além de todas essas melhorias, a EGR alerta os motoristas para que dirijam com prudência, atentos à sinalização viária e aos limites de velocidade indicados na rodovia e ressalta que, devido à presença de trabalhadores e máquinas executando os serviços, podem ser ocasionados bloqueios de faixas, lentidão ou retenção sinalizada de veículos.

Investimentos

De setembro de 2018 a dezembro de 2022, a EGR investiu mais de R$ 52 milhões em melhorias na ERS-040. Foram R$ 20 milhões para a construção do viaduto, solucionando um ponto crítico no entroncamento com a ERS-118, entregando mais rapidez, agilidade e segurança nos deslocamentos. Nesse período, a EGR restaurou 50 quilômetros e investiu mais de R$ 32 milhões em melhorias na rodovia.

