Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Pelo acordo firmado, entre as tarefas dos juízes voluntários está o combate à desinformação e a difusão de informações oficiais da Justiça Eleitoral Foto: TRE-RS/Divulgação Pelo acordo firmado, entre as tarefas dos juízes voluntários está o combate à desinformação e a difusão de informações oficiais da Justiça Eleitoral. (Foto: TRE-RS/Divulgação) Foto: TRE-RS/Divulgação

Nesta segunda-feira (19), o presidente do TRE-RS, Desembargador Francisco Moesch, e o Presidente da Associação de Juízes do Rio Grande do Sul – AJURIS, Desembargador Cláudio Martinewski assinaram o Termo de Cooperação para a atuação de juízas e juízes voluntários junto às zonas eleitorais do Rio Grande do Sul, durante as eleições previstas para outubro. A proposta é de que os magistrados voluntários atuem em cooperação com os titulares das zonas eleitorais. O ato aconteceu no Plenarinho do prédio-sede do TRE-RS.

Pelo acordo firmado, entre as tarefas que caberão aos juízes voluntários está o combate à desinformação, a difusão de informações oficiais da Justiça Eleitoral e o incentivo à tolerância política e a divulgação do pensamento livre, entre outras ações dentro do processo eleitoral.

O Presidente do TRE-RS elogiou a iniciativa do convênio, que preocupa-se em evitar percalços que possam afetar a normalização das eleições, como a divulgação de notícias falsas e os episódios de violência envolvendo magistrados, eleitores e candidatos. O Desembargador Martinewski explicou que a proposta tem como finalidade estabelecer um trabalho integrado entre o TRE-RS e a AJURIS, para auxiliar a atuação da Justiça Eleitoral, no sentido de que o processo de votação transcorra com segurança e com a garantia de que o resultado final seja o expressado pelo eleitor na urna.

