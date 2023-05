Porto Alegre Projeto do Trecho 2 da Orla de Porto Alegre prevê anfiteatro e centro de eventos

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Marina Pública, reserva natural, farol com mirante, ciclovias e área para eventos ao ar livre também fazem parte do projeto Foto: Divulgação Marina Pública, reserva natural, farol com mirante, ciclovias e área para eventos ao ar livre também fazem parte do projeto. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Porto Alegre terá um moderno Centro de Eventos para até 10 mil pessoas, um novo anfiteatro e uma marina pública no Trecho 2 da Orla do Guaíba. Além disso, uma esplanada para até 30 mil pessoas será construída no local. Tudo isso está previsto no projeto desenvolvido pela consultoria Cheetah, anunciado nesta sexta-feira (5), como o escolhido pela gestão municipal para transformar a área por meio de parceria público-privada. Confira aqui a apresentação do projeto.

“A cidade assistiu à transformação de convivência urbana que foram os trechos 1 e 3 revitalizados. Agora, damos um passo adiante rumo a uma Porto Alegre mais moderna e aberta ao turismo e às atividades culturais em um espaço de alto padrão. O trecho 2 vai consolidar e conectar essa nova mentalidade” – Prefeito Sebastião Melo.

Com 850 metros entre a Rótula das Cuias e o Arroio Dilúvio, o Trecho 2 tem um terreno de 134 mil metros quadrados, sendo que 20% do espaço deverá ter área construída, segundo a proposta, que ainda estipula um contrato de 35 anos de concessão.

Reserva natural

Além dos itens já citados, também estão previstos como espaços obrigatórios no local uma reserva natural para os cágados que vivem na área, um farol com mirante, ciclovias, decks, áreas para eventos ao ar livre, playground para crianças, cachorródromo, caminho das flores e estacionamento.

O projeto também propõe a inclusão de outros empreendimentos adicionais, que poderão ser viabilizados pela iniciativa privada, como museu/aquário, hotel flutuante, instituição de ensino superior e shopping ao ar livre.

“Há anos, o ambiente da cidade provoca Porto Alegre a ter um equipamento que atenda às demandas das pessoas. Houve estudo do terreno, diálogo com entidades do setor privado, oitivas com o mercado de eventos do Brasil e do mundo até chegarmos à PMI e selecionarmos o estudo vencedor. A revitalização é uma construção coletiva que irá resultar em grandes frutos para o município”, diz o vice-prefeito Ricardo Gomes.

Consulta pública

Agora, a prefeitura dará andamento ao processo, que inclui os seguintes passos: consulta pública, audiência pública e encaminhamento do projeto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) para revisão. A expectativa é de que essas etapas ocorram até o final deste ano. A publicação da licitação, a assinatura de contrato com a concessionária e o início das obras estão previstos para ocorrer ao longo de 2024. Após o começo do serviço, os trabalhos deverão durar aproximadamente quatro anos para serem concluídos.

“A proposta do Grupo Cheetah contempla, conceitualmente, os setores, fluxos, usos, acessos, eixos de circulação e arquitetura das edificações, valorizando o pedestre e o os usuários. Permite grande permeabilidade visual, valorizando o espaço aberto e o parque público como um todo, harmonizando com os trechos 1 e 3 da Orla”, afirma a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini.

Processo – O trabalho até a escolha do projeto anunciado nesta sexta-feira se iniciou ainda em novembro de 2021 pela atual gestão municipal. Em novembro daquele ano, o Executivo publicou um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) sobre o Trecho 2. O recebimento de dois projetos e o começo da análise dos mesmos ocorreu no ano seguinte. Entre março e abril deste ano, a SP Parcerias, especializada no tema, prestou consultoria para avaliar as modelagens econômica, jurídica e ambiental dos dois projetos recebidos.

Investimentos – O projeto escolhido, com os itens obrigatórios previstos, está orçado em aproximadamente R$ 400 milhões, sendo que a construção do Centro de Eventos demandará investimento público. A prefeitura deu início a um diálogo com o Governo do Estado para buscar parceria a fim de viabilizar a proposta do espaço de eventos. Na manhã desta sexta-feira, o prefeito Sebastião Melo detalhou o projeto para o governador, Eduardo Leite, em audiência no Palácio Piratini.

2023-05-05