Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Após a integração do sistema, as câmeras começam a operar, o que deve ocorrer nos próximos dias. Foto: Alex Rocha/PMPA

O trânsito na BR-290, no limite entre Porto Alegre e Eldorado do Sul, está parcialmente bloqueado para a execução dos trabalhos de instalação de seis novas câmeras do sistema de videomonitoramento de entradas e saídas da Capital. A previsão, até a tarde, era de que o trabalho fosse terminado ainda nesta terça-feira (10). Após a integração do sistema, as câmeras começam a operar, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Veículos que passam pelos pontos de cercamento eletrônico são verificados para avaliação de furto e roubo em tempo real. O sistema compartilha instantaneamente com os órgãos de segurança pública que estão nas ruas, como a Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal.

