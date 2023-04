Porto Alegre Treinamento sobre botão de emergência nas escolas acontece nesta sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











O botão de emergência é uma iniciativa para fortalecer a rede de proteção coletiva aos alunos, professores e funcionários das escolas Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os diretores das 98 escolas municipais e das 217 escolas conveniadas de Porto Alegre receberão um treinamento intensivo nesta sexta-feira (14), para aprenderem a utilizar o botão de emergência, sistema disponibilizado para reforçar a segurança das escolas.

Pela parte da manhã serão treinados os diretores e multiplicadores das escolas da rede municipal de ensino. No turno da tarde, será a vez dos representantes das escolas conveniadas. A atividade ocorrerá no Teatro do Bourbon Country (Avenida Túlio de Rose, 80 – Passo D’areia), a partir das 9h.

O botão de emergência é uma iniciativa para fortalecer a rede de proteção coletiva aos alunos, professores e funcionários das escolas. O dispositivo ficará disponível via aplicativo e terá comunicação instantânea com as forças de segurança para casos de ameaças. O sistema anti-pânico foi viabilizado por meio de parceria entre a Prefeitura de Porto Alegre, o Instituto Cultural Floresta e a empresa BeOn.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/treinamento-sobre-botao-de-emergencia-nas-escolas-acontece-nesta-sexta-feira-em-porto-alegre/

Treinamento sobre botão de emergência nas escolas acontece nesta sexta-feira em Porto Alegre

2023-04-13