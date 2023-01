Grêmio Treino do Grêmio: Fábio fez a sua primeira atividade após contratação

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2023

O lateral-direito participou por, aproximadamente uma hora, das atividades em campo. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio voltou aos treinamentos nesta quinta-feira (5). O novo reforço do clube, o lateral Fábio, já fez a sua primeira atividade com o elenco gremista no gramado do CT Luiz Carvalho.

O lateral-direito participou por, aproximadamente uma hora, das atividades em campo. Ele esteve ao lado do centroavante uruguaio Suárez. Após a primeira atividade, os dois recém contratados saíram da roda e foram praticar outros exercícios.

No trabalho físico, Fábio e Suárez fizeram pique até a metade do gramado com caminhada no restante do trajeto e mais duas voltas ao redor do gramado. Após finalizar, se hidratavam antes de fazer novamente o exercício.

O Grêmio segue em preparação da pré-temporada durante a tarde de quarta-feira na academia. O primeiro compromisso do Tricolor acontece dia 17 de janeiro, contra o São Luiz, na Arena, válido pela Recopa Gaúcha.

