Inter Inter monitora Cuéllar, mas ainda não fez contato com o jogador

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O empecilho para a liberação imediata é a punição administrativa aplicada ao Al-Hilal. Foto: Reprodução O empecilho para a liberação imediata é a punição administrativa aplicada ao Al-Hilal. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em sua apresentação, Felipe Becker, o novo vice de futebol do Inter, falou que o clube gaúcho tem sim interesse no volante Gustavo Cuéllar. O jogador é um dos monitorados pela direção colorada, assim como Juan Fernando Quintero. Apesar disso, o dirigente disse que não existe qualquer movimento para a sua contratação.

O volante ex-Flamengo, foi indicado pelo técnico Mano Menezes para suprir a vaga aberta depois da lesão de Gabriel, que operou o joelho direito ao fim da temporada de 2022. Quando perguntado na entrevista coletiva sobre o volante, o vice de futebol falou que Cuéllar tem muito prestígio no Beira-Rio.

“Todo grande jogador, como o Cuéllar, está no radar. Não tivemos contato com este jogador, assim como o Quintero. São grandes jogadores, com perfil para jogar no Inter”, disse Becker.

Transferban

O “transferban” é uma punição administrativa que a Fifa aplica aos clubes pelo não pagamento em transferências internacionais. Caso seja punido, o clube não pode registrar nenhum atleta nas competições, sejam transferências nacionais ou internacionais. No momento, é o transferban que está travando a negociação entre o clube e o jogador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter