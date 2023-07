Rio Grande do Sul Trem do Pampa será a nova atração turística do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

O Trem do Pampa vai fazer o trajeto entre Sant’Ana do Livramento e o Cerro de Palomas. (Foto: Divulgação)

Até o final deste ano, deve entrar em funcionamento a mais nova atração turística do Rio Grande do Sul: o Trem dos Pampas. O passeio será operado pela Giordani Turismo, responsável pela tradicional Maria Fumaça – Trem do Vinho, em Bento Gonçalves. O trajeto percorrerá 20 km, entre a cidade de Sant’Ana do Livramento, na divisa com o Uruguai, e o Cerro de Palomas, junto à Vinícola Almadén.

O atrativo, que entra na lista de passeios de trem do Brasil, terá como tema a cultura gaúcha e contará com apresentações musicais e culturais realizadas por artistas da terra. Apesar das semelhanças em termos de proposta cultural, o Trem do Pampa se destaca como uma experiência diferente do famoso Trem do Vinho, que completa 30 anos em 2023.

O novo atrativo é um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e foi todo pensado para o turismo, focando no conforto dos passageiros. Dividido em dois vagões, batizados de “Tannat” e “Cabernet”, possui janelas panorâmicas, sistema de som e imagem, poltronas confortáveis e acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

A empresa Giordani Turismo, sediada em Bento Gonçalves, está prestes a concretizar a ideia do “Trem do Pampa” após mais de uma década de planejamento. Com a convicção de que esse novo empreendimento agregará valor à região, a empresa visa impulsionar o desenvolvimento do enoturismo e proporcionar uma nova opção de lazer aos turistas.

O passeio no Trem do Pampa

Durante o percurso entre as Estações de Livramento e Palomas, no interior do Rio Grande do Sul, os passageiros vão receber informações históricas e culturais da região, e poderão apreciar a bela paisagem do Pampa e os parreirais.

Ainda durante o trajeto, terão a oportunidade de degustar vinhos e sucos de uva produzidos pela Almadén, filial do grupo Miolo Wine. O bilhete também inclui uma visita ao primeiro free shop de vinhos brasileiros da empresa.

A capacidade total do veículo é de 100 passageiros e, inicialmente, o passeio será realizado aos sábados, em dois horários diferentes. O primeiro sairá às 14h de Sant’Ana do Livramento até o Cerro de Palomas, com retorno feito em ônibus.

Já o segundo passeio sairá de ônibus da Estação de Livramento às 13h30 até a Estação Paloma, retornando no Trem do Pampa até o Sant’Ana do Livramento. A duração total será de 2 horas e 30 minutos, sendo 1 hora e 10 minutos a bordo do trem, e o valor do bilhete por pessoa é de R$ 135 (crianças de até cinco anos de idade não pagam).

