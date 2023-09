Rio Grande do Sul Trem dos Vales retoma viagens com passeio solidário no Rio Grande do Sul

21 de setembro de 2023

Parte da receita de sábado e domingo será doada para municípios atingidos pelas enchentes

Após dois fins de semana, o passeio Trem dos Vales retoma as atividades no sábado (23) e no domingo (24) com uma novidade: parte do valor arrecadado na venda dos dois mil bilhetes será revertida para os municípios gaúchos atingidos pelas enchentes do início do mês.

O anúncio foi feito em reunião realizada nesta quinta-feira (21), na Prefeitura de Encantado, com a participação do vice-governador Gabriel Souza, do secretário do Turismo em exercício, Luiz Fernando Rodriguez Júnior, e operadores de turismo.

As fortes chuvas que atingiram a região do Vale do Taquari forçaram a interrupção dos passeios por sete dias, resultando em 14 viagens canceladas. A retomada é vista como fundamental para a recuperação econômica da região.

“É uma região que vinha em ascensão turística antes do ciclone e vamos trabalhar para que essa condição volte o mais rápido possível. É um desejo do governo”, afirmou o vice-governador Gabriel Souza. “Eu já fiz o passeio pela região e ela é muito linda”, acrescentou.

Mais de 20 mil bilhetes já estão vendidos para a temporada que começou em agosto e segue até dezembro. Além do percentual da receita do próximo fim de semana, o coordenador do Trem dos Vales, Rafael Fontana, reforçou a campanha de doações proposta pelo Movimento Turismo Unido, formado pelos entidades públicas e privadas do setor. A iniciativa visa arrecadar valores para os municípios de Muçum, Roca Sales, Colina, Estrela e Vespasiano Correa.

“A campanha é uma parte do processo. Há empreendimentos que dependem do trem para receber o turista. Eles precisam dessa receita para se recuperarem Também há empreendimentos que não foram atingidos diretamente, mas pararam por três semanas. É também para ajudar a ter o consumidor nos hotéis, estabelecimentos e pousadas”, explicou Fontana.

Para auxiliar o processo de retomada, Gabriel Souza e Rodriguez Júnior alinharam o discurso com o do presidente da CVC Corp, Fábio Godinho, que também participou do encontro. A expansão da venda de pacotes turísticos para o Rio Grande do Sul está entre as prioridades da empresa para 2024. O vice-governador reforçou o pedido de atenção especial para o Vale do Taquari.

“Estamos esperançosos de que a CVC comece a ter mais produtos nas 28 regiões do Estado para que a gente consiga mostrar todo o nosso potencial turístico”, afirmou Rodríguez.

Trem Solidário

Até o fim da temporada dos passeios do Trem dos Vales, os alunos das escolas municipais de Muçum, Roca Sales, Colina, Estrela e Vespasiano Correa poderão realizar a viagem de forma gratuita durante os dias da semana, como forma de minimizar os impactos sofridos. “As crianças foram afetadas psicologicamente. E a gente quer dar oportunidade para que elas possam vivenciar essa experiência”, declarou Fontana.

Turismo na região do Vale

De acordo com o setor turístico local, a estimativa é de que mais de 35 mil turistas tenham realizado o passeio do Trem dos Vales em 2022, com um gasto médio de R$ 290 por pessoa. O número de visitantes sobe para mais de 220 mil quando se trata do Cristo Protetor, localizado em Encantado. Dessa forma, o impacto na economia local foi de aproximadamente R$ 12 milhões no último ano.

