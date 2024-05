Rio Grande do Sul Tremores de terra são sentidos por moradores de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Assustados, moradores de alguns bairros da cidade saíram para as ruas durante os tremores Foto: Reprodução de vídeo Assustados, moradores de alguns bairros da cidade saíram para as ruas durante os tremores. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Em meio à catástrofe climática que assola o Rio Grande do Sul, tremores de terra foram sentidos por moradores de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, na madrugada dessa segunda-feira (13).

O Corpo de Bombeiros do município recebeu dezenas de ligações de pessoas relatando o ocorrido em bairros como Universitário, Pio X, Jardim América e Madureira. Em algumas localidades, moradores chegaram a sair para as ruas assustados durante os tremores, ocorridos por volta das 3h.

O fenômeno foi causado por acomodações naturais do solo, de acordo com a Defesa Civil Municipal. A prefeitura informou que não há riscos para a população. Também não há relatos de danos em imóveis nem de pessoas feridas.

“Em relação aos tremores registrados na madrugada desta segunda-feira (13) em pelo menos quatro bairros de Caxias do Sul, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) informa que não há riscos para a população. Conforme o diretor de Gestão Ambiental da SEMMA, geólogo Caio Torques, o que está ocorrendo é a acomodação de camadas rochosas subterrâneas, o que já ocorreu no município em outras oportunidades. Também devido ao excesso de chuva nas últimas duas semanas, pode ocorrer a aceleração dessas acomodações devido à lubrificação causada pela água”, informou a prefeitura em nota.

“Conforme o Observatório de Sismologia da Universidade de Brasília (UNB), houve três tremores na Serra Gaúcha. O primeiro, de 2,4 graus, à 1h48 em Bento Gonçalves; o segundo, às 2h58, em Caxias do Sul, de 2,3 graus; e o terceiro às 3h03, com a mesma intensidade, em Caxias, tremores sentidos por habitantes dos bairros Jardim América, Universitário, Madureira e Pio X. No ano passado, duas ocorrências semelhantes ocorreram em Caxias do Sul, em julho (bairro Castelo) e novembro (Jardim América). Em 2008 e 2010, o Jardim América também teve tremores de terra”, prosseguiu o Executivo Municipal.

Ponte interditada

Também na Serra Gaúcha, o tráfego de veículos na ponte sobre o rio Caí, no quilômetro 174 da BR-116, está interditado devido a fissuras na pista e risco de que as pilastras cedam em razão das fortes chuvas, segundo informações divulgadas pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) na noite de domingo (12). A estrutura liga Caxias do Sul a Nova Petrópolis.

Gramado

Uma rua no bairro Piratini, em Gramado, na Serra Gaúcha, desmoronou no final de semana após o excesso de chuvas provocar a cedência do asfalto. Os moradores precisaram deixar às pressas suas residências devido ao risco de desabamento das estruturas comprometidas.

Pelo menos 974 pessoas ficaram desalojadas na cidade turística em decorrência das fortes precipitações que assolam o estado nos últimos 10 dias. Cinco bairros de Gramado foram afetados, com diversas casas tendo suas bases enfraquecidas pela infiltração da água.

