Rio Grande do Sul Trens circulam em via única na Estação Unisinos neste sábado

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2022

Os intervalos entre viagens não devem sofrer alterações. Foto: Divulgação

Neste sábado (12), os trens circulam – em ambos os sentidos – em via única no trecho da Estação Unisinos, em São Leopoldo. A alteração no serviço da Trensurb está prevista para ocorrer desde o início da operação do metrô, às 5h, até as 17h. O motivo é a colocação de piso cerâmico e podotátil em parte da plataforma, trabalho incluso nas obras de acessibilidade e modernização das estações do metrô.

Dessa forma, os trens circularão no trecho, nos dois sentidos, pela via por onde normalmente passam os veículos em direção à Estação Mercado. Por isso, os passageiros que embarcarem nos trens na Estação Unisinos devem estar atentos aos indicadores de destino das composições. Os intervalos entre viagens não devem sofrer alterações.

