Notas Brasil Trens no Rio registram queda de quase 70% de passageiros

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

A SuperVia, concessionária que administra o sistema de trens no Rio de Janeiro, informou que até as 9h desta quarta-feira (25), mais de 141 mil passageiros deixaram de usar o sistema ferroviário. O número corresponde a uma queda de 68,8% no movimento em comparação a uma quarta-feira comum.

