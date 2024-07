Rio Grande do Sul Trensurb amplia horário de operação emergencial a partir de segunda-feira

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A mudança atende uma solicitação realizada por instituições de ensino localizadas no entorno da linha metroviária Foto: Arquivo/Trensurb A mudança atende uma solicitação realizada por instituições de ensino localizadas no entorno da linha metroviária. (Foto: Arquivo/Trensurb) Foto: Arquivo/Trensurb

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir da próxima segunda-feira (22), a Trensurb amplia novamente o horário da operação emergencial do metrô, que passa a ocorrer das 5h às 23h. A mudança atende uma solicitação realizada por instituições de ensino localizadas no entorno da linha metroviária. A viabilidade dessa ampliação foi confirmada por técnicos da empresa em avaliações das condições operacionais e de manutenção nos últimos dias.

O diretor-presidente Ernani Fagundes destaca os esforços da Trensurb em meio às dificuldades impostas pelas enchentes no estado, permitindo avanços graduais em direção à retomada da operação até a capital, prevista para ocorrer até 20 de setembro:

“No mesmo mês da enchente, quando muitas regiões ainda sofriam com alagamentos, a Trensurb já estava operando. Sabemos da relevante importância social que nossa empresa exerce e nossos esforços estão todos voltados para o restabelecimento pleno da operação”.

Vale lembrar que, com as enchentes, o metrô teve inúmeros danos em sistemas elétricos e eletrônicos, via permanente, edificações e equipamentos. Mesmo assim, desde 30 de maio, pouco mais de três semanas após o início da calamidade na Região Metropolitana de Porto Alegre, a Trensurb está operando emergencialmente em cinco dos seis municípios da linha, tendo transportado mais de um milhão de passageiros sem cobrança de tarifa – devido a danos no sistema de bilhetagem. Além disso, as estações são pontos de coleta de donativos para os afetados pelas cheias e, durante o período mais crítico, serviram como abrigo para milhares de pessoas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/trensurb-amplia-horario-de-operacao-emergencial-ate-as-23h-a-partir-de-segunda-feira/

Trensurb amplia horário de operação emergencial a partir de segunda-feira

2024-07-18