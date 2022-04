Rio Grande do Sul Trensurb apoia divulgação da atuação dos Narcóticos Anônimos

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Vídeo com informações sobre a organização será veiculado nos monitores dos trens e estações e também nos perfis da empresa nas redes sociais. Foto: Reprodução Vídeo com informações sobre a organização será veiculado nos monitores dos trens e estações e também nos perfis da empresa nas redes sociais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta semana, a Trensurb passa a veicular, nos monitores do Canal Você – presentes em trens e estações – e em seus perfis nas redes sociais , vídeo divulgando a atuação e formas de contato com a organização Narcóticos Anônimos (NA). Trata-se de uma associação internacional comunitária de adictos em recuperação com mais de 70 mil reuniões semanais em 144 países por todo o mundo.

“Narcóticos Anônimos é uma irmandade mundial de pessoas que têm problemas com o uso de álcool e drogas. Estamos em recuperação e nos ajudamos mutuamente a ficarmos limpos”, afirma Adriano (nome fictício), participante do NA que atua nas ações de divulgação da organização. A associação chegou ao Rio Grande do Sul no início dos anos 1990 e, , tem cerca de 100 grupos no estado, além de reuniões online. “Acreditamos que sozinho não é possível parar de usar drogas, mas que juntos somos mais fortes. Qualquer pessoa pode fazer parte de NA e não cobramos taxas”, explica Adriano.

Ele relata que, durante a pandemia, os grupos deixaram de se encontrar pessoalmente e restaram apenas as reuniões online. “Atualmente estamos reconstruindo nossos grupos e serviços”, diz o participante do NA. “A parceria com a Trensurb está sendo valiosa, pois estamos alcançando milhares de pessoas todos os dias através da empresa. Estamos muito agradecidos, com a certeza de que pessoas que estão precisando encontrar uma nova maneira de viver encontrarão uma opção viável de recuperação”.

“Sou um adicto e estou limpo graças à ajuda que encontrei em Narcóticos Anônimos”, conta Adriano. “Antes de chegar a NA tive problemas com o uso de álcool e drogas. Não conseguia parar de usar. Tentei muitas vezes sem sucesso”. Ele relata que, quando chegou ao grupo, escutou outras pessoas que passaram pelos mesmos problemas, mas que estavam conseguindo se manter longe das drogas e do álcool graças ao apoio do NA. “Decidi voltar às reuniões e fazer o que eles estavam fazendo para ficarem limpos. , estou há muitos anos limpo, tenho uma vida útil para mim e para a sociedade e continuo indo às reuniões, pois sei que sozinho eu não consigo”.

É possível entrar em contato com o NA por meio das linhas de ajuda (51) 3333-3550 e (51) 99633-3550. Ambas aceitam ligação telefônica e mensagem via WhatsApp. Ou acesse na.org.br e saiba mais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul