Notas Capital Trensurb divulga horários e intervalos para o Carnaval

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

A Trensurb informa que os intervalos entre trens na segunda (24) e terça-feira (25) de Carnaval seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com viagens de 15 em 15 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos, exceto os últimos trens da noite. No sábado (22), domingo (23) e na quarta-feira (26), a operação do metrô segue as tabelas horárias normais para cada dia.

