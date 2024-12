Geral Trensurb: estações Mercado, Rodoviária e São Pedro já estão em funcionamento

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2024

A Trensurb retomou na terça-feira (24) a operação dos trens no trajeto completo da linha metroviária, entre Novo Hamburgo e Mercado, atendendo suas 22 estações. (Foto: Juliano Lannes/Trensurb)

A Trensurb retomou na terça-feira (24) a operação dos trens no trajeto completo da linha metroviária, entre Novo Hamburgo e Mercado, atendendo suas 22 estações. Pela manhã, um ato solene marcou a reabertura das estações Mercado, Rodoviária e São Pedro, localizadas no trecho atingido mais severamente pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul. Estiveram presentes na ocasião gestores da empresa, autoridades, convidados, metroviários e usuários do metrô.

Em seu discurso no evento, o diretor-presidente da estatal, Nazur Garcia, classificou o dia como “histórico” para a Trensurb e para a população que utiliza cotidianamente seus serviços. Destacou também a resiliência e os esforços de todo o quadro funcional do metrô gaúcho: “Desde que as águas de maio invadiram esta empresa, causando severos danos às estruturas operacionais, de manutenção e administrativas, centenas de homens e mulheres vêm trabalhando abnegadamente, dia após dia, a fim de restabelecer a operação dos trens e devolver este importante meio de mobilidade à população da Região Metropolitana e, com isso, oferecer mais conforto e dignidade para todos”.

O diretor-presidente relembrou os desafios impostos pela catástrofe climática, além das decisões tomadas pela gestão que permitiram salvar parte do patrimônio da empresa, incluindo os trens, e possibilitaram a subsequente reconstrução da Trensurb. Falou ainda do intenso trabalho desde então, que contemplou a reforma quase completa das três estações mais afetadas, a recuperação da via férrea danificada, da infraestrutura de energia elétrica de tração e dos sistemas de sinalização e controle. Foram essas diversas frentes de trabalho, entre outras, que permitiram a retomada da operação dos trens até a Estação Mercado. Com isso, conforme Garcia, a expectativa é de que a média de passageiros transportados por dia útil tenha um incremento dos atuais 75 mil para 100 mil.

O dirigente salientou ainda três grandes fatores que permitiram o cumprimento dessa etapa importante de reconstrução: o apoio imediato do governo federal, as parcerias estratégicas com empresas contratadas e outras instituições envolvidas nos esforços de recuperação e, por fim, principalmente, o esforço dos homens e mulheres que trabalham na Trensurb. Afirmou também que o processo de reconstrução do metrô gaúcho ainda durará mais alguns meses, porém a Direção da empresa tem convicção de que está no rumo certo. Isso é corroborado pelos resultados da pesquisa de satisfação mais recente dos usuários do metrô, anunciados por Garcia. Realizada neste mês, ela apontou um índice geral de satisfação de 85,1% com os serviços prestados pela Trensurb mesmo em meio à operação em caráter emergencial. “É mais um motivo de orgulho para todos os gaúchos, afinal esta conquista é de uma empresa que pertence ao povo, que é pública e estatal e que entendemos que assim deva continuar sendo”, declarou. O diretor-presidente encerrou seu discurso reafirmando o compromisso da Trensurb em continuar, diariamente, buscando qualificar os serviços prestados e cumprir a missão de “promover a mobilidade urbana com excelência e de forma sustentável”.

Diretora de Administração e Finanças da Trensurb, Vanessa Rocha também se dirigiu ao público na solenidade, ressaltando a importância do apoio do governo federal, que já destinou um crédito extraordinário de R$ 164 milhões à empresa, possibilitando o cumprimento das etapas inicias da recuperação da estrutura da estatal. Ela anunciou ainda que o governo deve publicar nos próximos dias uma nova medida provisória destinando recursos adicionais que irão permitir a continuidade dos trabalhos ainda necessários para a retomada da operação plena do metrô. A diretora destacou os esforços coletivos dos metroviários: “Superação, resiliência e resignação. Essas palavras fizeram a ordem do dia da Trensurb”, afirmou.

Titular da Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Maneco Hassen representou o governo federal e, com sua manifestação, concluiu a solenidade. Ele destacou a dedicação e o esforço dos metroviários para garantir o cumprimento de mais um compromisso do governo federal nos esforços de reconstrução do estado, com a volta dos trens à Estação Mercado. “Um dia simbólico, véspera de Natal, com este presente para o Rio Grande do Sul, para a Região Metropolitana e para Porto Alegre, e, sem dúvida nenhuma, além do transporte, também ajuda a recuperação econômica da capital e da Região Metropolitana”, disse. Hassen ressaltou também o grande investimento feito pelo governo federal para recuperar a infraestrutura do Rio Grande do Sul, com mais de R$ 58 bilhões já destinados a diversos projetos e previsão de um total superior a R$ 100 bilhões ao fim desse processo de reconstrução.

Também fizeram parte do dispositivo de honra o secretário Municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, representando a Prefeitura de Porto Alegre, o deputado estadual Miguel Rossetto, representando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e a engenheira Angélica Einsfeld, chefe do Setor de Via Permanente da Trensurb, representando o quadro de empregados da estatal.

