Rio Grande do Sul Trensurb passa a funcionar das 5 da manhã às 11 da noite a partir desta segunda-feira

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2024

Transporte por metrô permanece restrito o segmento entre Canoas e Novo Hamburgo. (Foto: Divulgação/TRensurb)

Nesta segunda-feira (3), a Trensurb amplia a duração diária da operação emergencial do transporte de passageiros por metrô. A circulação passa das 6h às 20h para o período das 5h às 23h, com serviço ainda restrito ao trecho entre as estações Mathias Velho (Canoas) e Novo Hamburgo (Vale dos Sinos). O intervalo médio é de 35 minutos entre os embarques.

Conforme a estatal, a medida atende a solicitação de instituições de ensino localizadas na região. É o caso da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas, e da Unisinos.

São dois conjuntos de trens no trecho da Mathias Velho à Unisinos (em São Leopoldo, também no Vale do Sinos) em ambos os lados da ferrovia. Já trajeto de ida e volta entre a Unisinos e Novo Hamburgo será percorrido por uma única composição (um sentido por vez), sendo necessário o transbordo na Unisinos para aqueles que forem seguir viagem.

Devido às inundações, a Trensurb suspendeu totalmente suas operações no dia 3 de maio. Com o recuo das águas, a limpeza das estações e trilhos, a empresa retomou a operação parcial do metrô, em caráter emergencial, no dia 30.

O diretor-presidente Ernani Fagundes ressalta que a empresa avança gradualmente no processo de retomada da operação até Porto Alegre, prevista para até 20 de setembro: “Sabemos da relevante importância social que nossa empresa exerce e nossos esforços estão todos voltados para o restabelecimento pleno da operação”.

A previsão é chegar até a estação Mercado, no centro de Porto Alegre, até 24 de dezembro, ainda com restrições de velocidade e nos intervalos entre viagens, mas com todas as garantias de segurança. Com base em levantamentos realizados pelo corpo técnico da empresa, a recuperação exigirá um investimento total de R$ 273 milhões.

Ônibus gratuitos

Também nesta segunda, os ônibus integrados que realizam o trajeto entre as estações Mathias Velho e Mercado Público (Porto Alegre) para complementar os trechos ainda indisponíveis do metrô, terão novas paradas na Capital. Não há cobrança de passagem nos coletivos, apenas na linha de bloqueios do metrô. Confira o que muda:

– Partidas da Estação Mathias Velho: viagens com destino à Estação Mercado, com paradas apenas para desembarque nas estações Aeroporto e Farrapos, das 5h15min às 23h50min. O embarque e desembarque em Mathias Velho é feito no terminal de integração da estação.

– Partidas da Estação Mercado: viagens diretas com desembarque apenas na Estação Mathias Velho, das 5h30min às 22h10min. O embarque e desembarque em Mercado é realizado no terminal Parobé, junto ao Mercado Público, em parada devidamente identificada.

– Partidas da Estação Aeroporto: viagens com destino à Estação Mathias Velho, com parada apenas para embarque na Estação Farrapos, das 6h20min às 9h e das 16h às 22h10min. O embarque e desembarque no Aeroporto Salgado Filho é realizado na parada de ônibus junto à estação, em local devidamente identificado, no lado Norte, junto ao terminal do Aeromóvel. Já na Estação Farrapos, embarque e desembarque são realizados no ponto junto à estação.

(Marcello Campos)

