Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Transporte por metrô deve ser normalizado em Porto Alegre no fim de dezembro. (Foto: Juliano Lannes/Trensurb)

A partir desta quarta-feira (9), a Trensurb reduzirá de 15 para 12 minutos os intervalos entre as viagens nos horários de pico. Também estão previstas alterações nos embarque e desembarque dos ônibus da linha de integração com o metrô em Porto Alegre durante a indisponibilidade do transporte ferroviário entre as estações Mercado (Centro) e Farrapos (Zona Norte) – situação causada pelas enchentes de maio e que deve perdurar até o fim de dezembro.

De acordo com a estatal, as medidas têm por objetivo garantir mais conforto aos passageiros. “Estas melhorias estão sendo postas em prática após nossas equipes de operação detectarem, na semana passada, um acréscimo significativo na demanda de usuários, que ultrapassou a 70 mil passageiros por dia”, explica o diretor-presidente da Trensurb, Nazur Garcia.

Ele acrescenta: “Graças ao empenho de nossos técnicos de manutenção, que continuam trabalhando na recuperação dos equipamentos de proteção elétrica, a empresa conseguiu diminuir o tempo de espera entre os trens e, assim, oferecer mais viagens nos horários de maior movimento. A empresa continuará monitorando a qualidade dos serviços, realizando ajustes para assegurar o conforto e segurança dos usuários.

Mudanças no ônibus integrado

Para possibilitar a diminuição dos intervalos entre as viagens de trem, será necessário reduzir também o tempo de manobra dos trens na Estação Farrapos. O foco é a melhoria do fluxo de passageiros na unidade.

A Estação Aeroporto, na Zona Norte de Porto Alegre, passará a ser o terminal de transbordo dos passageiros que utilizam os ônibus com destino aos terminais São Pedro (também na Zona Norte) e Rodoviária (Centro Histórico).

Quem precisa se dirigir ao Centro embarcará em ônibus que realizarão a viagem de modo direto, sem paradas, até o terminal localizado na avenida Júlio de Castilhos.

Os passageiros que pretendem desembarcar junto às estações São Pedro e Rodoviária utilizarão outro coletivo, que fará o trajeto circular entre as estações Aeroporto, São Pedro e Rodoviária, sem ir ao Centro.

A linha de ônibus direta que parte da Estação Aeroporto até o terminal da Júlio de Castilhos dará maior rapidez às viagens até o Centro da capital.

Já o terminal de ônibus da Estação Farrapos passará a operar somente para desembarque dos passageiros que saem do Centro de Porto Alegre e dos terminais Rodoviária e São Pedro. Assim, quem embarca nos ônibus integrado do Centro permanece realizando o transbordo para os trens na Estação Farrapos. Os usuários que desejarem embarcar nas estações Rodoviária e São Pedro também poderão utilizar a linha de ônibus circular.

Vale destacar que não há cobrança de passagem nos ônibus, apenas nas linhas de bloqueios do metrô. Confira a seguir os detalhes das linhas de ônibus integradas:

– Linha direta da Estação Aeroporto ao terminal Júlio de Castilhos: embarque no terminal de integração da Estação Aeroporto da Trensurb, na parada ao sul, com desembarque no terminal da avenida Júlio de Castilhos, no Centro de Porto Alegre, entre ruas Doutor Flores e Vigário José Inácio. Embarque nos ônibus das 5h20min às 00h10min.

– Linha direta do terminal Júlio de Castilhos à Estação Farrapos: embarque no terminal da avenida Júlio de Castilhos, no Centro de Porto Alegre, com desembarque no terminal de integração da Estação Farrapos da Trensurb. Embarque nos ônibus das 5h10min às 22h20min.

– Linha circular atendendo as estações São Pedro e Rodoviária: no sentido sul (Centro de Porto Alegre), embarque no terminal de integração da Estação Aeroporto, com desembarque no terminal de integração da Estação São Pedro ou em parada junto à Estação Rodoviária, na Rua Santo Antônio. No sentido norte, embarque no terminal de integração da Estação São Pedro ou na parada junto à Estação Rodoviária com desembarque no terminal de integração da Estação Farrapos. Embarque nos ônibus das 5h30min às 22h10min.

Tabela horária (dias úteis)

– Partidas da Estação Farrapos, na Zona Norte de Porto Alegre.

5h–6h31min: 15 minutos.

6h31min–8h31min: 12 minutos.

8h31min–16h43min: 15 minutos.

16h43min–19h31min: 12 minutos.

19h31–21h: 15 minutos.

21h–23h05min: 20 minutos.

– Partidas da Estação Novo Hamburgo, no Vale do Sinos

5h–5h47min: 15 minutos.

5h47min–7h48min: 12 minutos.

7h48min–15h47min: 15 minutos.

15h47min–18h48min: 12 minutos.

18h48min–20h02min: 15 minutos.

20h02min–23h05min: 20 minutos.

(Marcello Campos)

