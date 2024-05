Rio Grande do Sul Trensurb registra princípio de incêndio em subestação de Canoas

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

As causas ainda serão avaliadas. Foto: Reprodução As causas ainda serão avaliadas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma subestação de energia da Trensurb registrou um princípio de incêndio nesta quinta-feira (23). De acordo com a companhia, a situação, já controlada, foi registrada na estação São Luís, em Canoas. As causas ainda serão avaliadas. Conforme a empresa, a subestação era uma das que estava ativa e seria fundamental para a retomada da operação do metrô, de forma parcial, nos próximos dias.

A intenção da empresa era de operar as linhas em sentido único entre as estações Novo Hamburgo e Unisinos (São Leopoldo), bem como em mão-dupla da Unisinos até o bairro Mathias Velho (Canoas).

Para isso, é preciso concluir uma série de reparos (inclusive no sistema elétrico) da estrutura férrea e das estações. Já para o segmento entre Porto Alegre e Canoas não há uma perspectiva no curtíssimo prazo, até porque algumas das estações da capital gaúcha estão localizadas em áreas que permanecem alagadas (Mercado Público, Rodoviária, Aeroporto).

A Trensurb não opera desde o dia 3 de maio devido à enchente. Em nota, a Trensurb confirmou que aconteceu um princípio de incêndio, já controlado, cujas causas continuam sendo avaliadas.

Veja a nota na íntegra

A Trensurb informa que ocorreu um princípio de incêndio, já controlado, na subestação de energia São Luís, cujas causas serão avaliadas. A subestação era uma das que estava ativa e seria fundamental para a retomada da operação do metrô, de forma parcial, nos próximos dias. Desse modo, as consequências do incêndio, bem como dessa novas fortes chuvas, terão que ser analisadas para que se avalie seu impacto na retomada da circulação dos trens.

2024-05-23