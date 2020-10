Rio Grande do Sul Trensurb vai aumentar horário de funcionamento dos trens

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

Porém, a partir desta quinta-feira (08), os passageiros poderão ingressar no sistema de transporte até as 23h20 – horário habitual de fechamento Foto: Luiz Soares/Arquivo Trensurb Porém, a partir desta quinta-feira (08), os passageiros poderão ingressar no sistema de transporte até as 23h20 – horário habitual de fechamento. (Foto: Luiz Soares/Arquivo Trensurb) Foto: Luiz Soares/Arquivo Trensurb

O aumento da demanda de passageiros transportados vai fazer a Trensurb rever o horário de funcionamento dos trens. Há seis meses, as estações estão fechando as portas às 22h.

Porém, a partir desta quinta-feira (08), os passageiros poderão ingressar no sistema de transporte até as 23h20 – horário habitual de fechamento. A abertura seguirá ocorrendo às 5h. Com isso, o tempo de funcionamento volta a ser o mesmo tempo antes dos anúncios de restrição por causa da pandemia.

“O aumento se deve a retomada gradual dos serviços, em particular, o aumento do tempo de funcionamento dos shoppings centers”, disse o diretor-presidente da Trensurb, Pedro Bisch Neto.

Apesar do aumento no tempo de abertura das estações, a oferta de trens ainda está 50% menor. Com isso, o espaçamento de viagens é maior. Segundo a Trensurb, a quantidade de veículos disponíveis leva em consideração o número de passageiros transportados. Se mais usuários voltarem para o sistema, a empresa garante que ampliará as viagens.

Atualmente, 77 mil pessoas usam o trem diariamente. Na segunda-feira (05), porém, a Trensurb alcançou 80 mil passageiros transportados. Antes da pandemia a média em dias úteis era de 160 mil.

Novos horários da noite:

Dias uteis e sábados – Partidas da Estação Mercado

21:27

21:47

22:07

22:33

22:59

23:25

Dias úteis e sábados – Partidas de Novo Hamburgo

21:27

21:47

22:07

22:33

22:59

23:25

Domingos e feriados – Partidas da Estação Mercado

19:07

19:27

19:47

20:07

20:30

20:55

21:20

21:45

22:10

22:35

23:00

23:25

Domingos e feriados – Partidas de Novo Hamburgo

19:07

19:27

19:47

20:07

20:30

20:55

21:20

21:45

22:10

22:35

23:00

23:25

