Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

As três meninas do vídeo são estudantes de Biomedicina da Unisagrado, em Bauru. (Foto: Reprodução)

Três alunas do curso de Biomedicina da Unisagrado, instituição de ensino superior de Bauru (interior de São Paulo, a 330 km da capital), viralizaram nas redes sociais por causa de um vídeo sobre uma colega de classe com mais de 40 anos de idade. Patrícia Linares, a quem as jovens se referem no vídeo, está fazendo sua primeira graduação.

“Quiz do dia. Como desmatricula uma colega de sala?” Assim começa o vídeo, que foi inicialmente publicado no “close friends” do Instagram – traduzido do inglês, “amigos próximos” – uma ferramenta para publicar os stories da rede social apenas para um grupo pequeno de pessoas. Contudo, algum desses “amigos” divulgou o conteúdo.

As três meninas dão risada e outra continua. “Ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada. Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Acha que a professora é o Google.” Elas desativaram as redes sociais.

No último dia 10, a Unisagrado divulgou uma nota no seu Instagram, afirmando que está tratando do caso “no âmbito institucional”. “Para começarmos esta conversa, deixamos claro que não compactuamos com qualquer tipo de discriminação. Completando… defendemos uma causa: A Educação. Na verdade, somos a causa. Acreditamos que todos devem ter acesso à educação de qualidade, desde pequenos até quando cada um quiser, porque educação é isso: autonomia. Isso tudo faz sentido para nós.”

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Patrícia afirma que o vídeo foi mostrado a ela por colegas de sala. “Quando vi o vídeo, chorei muito, mas parar não está em meus planos.” Ela sempre teve o sonho de estudar, mas não conseguiu ingressar em um curso de graduação antes por causa do trabalho.

Aniversário

Na noite de terça-feira (14), outros colegas de sala presentearam Patrícia Linares com um bolo no dia de seu aniversário de 45 anos, O encontro foi dias depois de a mulher ser alvo dos comentários preconceituosos por causa de sua idade.

Os alunos prepararam um bolo para Patrícia e inscreveram a mensagem: “Nós te amamos”. O doce tinha referência ao cachorrinho de estimação Tibe, considerado integrante da família Linares.

“Estou procurando reverter o mal em bem”, disse a estudante. “Que pena que nós humanos temos tão pouco tempo para fazer tantas coisas.”

A universitária disse que espera uma resposta da faculdade sobre as medidas disciplinares que seriam tomadas em relação ao episódio. “Estou esperando uma resolução desse caso e estou muito ansiosa para solucionar isso. Não teve nenhuma solução, porque eles têm formalidades para cumprir.” As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo e O Globo.

