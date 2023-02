Rio Grande do Sul Três das 12 terceiras faixas projetadas para melhorar o tráfego na RSC-153, entre Passo Fundo e Tio Hugo, já estão concluídas

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

Obras prosseguem até a conclusão de mais nove pistas entre Passo Fundo e Tio Hugo. (Foto: Ascom/Selt)

Três das 12 terceiras faixas projetadas para melhorar o tráfego na RSC-153, entre Passo Fundo e Tio Hugo, já estão concluídas. Duas delas estão localizadas no lado esquerdo da rodovia, nos quilômetros 135 e 142, e a outra, no lado direito, no quilômetro 138. Ao todo, serão construídos 14,08 quilômetros de novas pistas, com entradas e saídas específicas.

O investimento da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), é de aproximadamente R$ 21,3 milhões. “Esse recurso está sendo disponibilizado pelo Governo do Estado, para que consigamos agilizar o fluxo de veículos, evitando a formação de comboios e as ultrapassagens perigosas, que podem colocar a vida dos motoristas em risco”, explica o secretário, Juvir Costella.

As obras na rodovia começaram no segundo semestre de 2022 e até abril deste ano devem ser entregues as demais pistas, que já estão em construção. Elas estão localizadas no lado direito, entre os quilômetros 144 e 145, e, no lado esquerdo, entre os quilômetros 147 e 146.

Gramado

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) iniciou a construção de um viaduto na ERS-115, próximo ao acesso com a ERS-373 e à Avenida do Trabalhador, na localidade de Várzea Grande, em Gramado. Com valor a ser investido de R$ 4,3 milhões – recursos oriundos de praça de pedágio – e estimativa para a conclusão em quatro meses, a iniciativa atende uma reivindicação histórica da comunidade.

O diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, explica que, além de trazer mais segurança a motoristas e pedestres, o viaduto tem como finalidade o encurtamento de distâncias para o setor produtivo e para os turistas. “Em um contexto cuja economia depende grandemente da malha rodoviária, aperfeiçoar rotas é, efetivamente, um mecanismo de incentivo à economia e ao turismo”, afirma. Záchia lembra que a execução da obra representa um marco notável para a sociedade gramadense.

De acordo com o diretor técnico da EGR, Luis Fernando Vanacôr, até o momento, já foi concluída a execução das estacas da fundação do viaduto. Na etapa seguinte, está prevista a execução dos blocos da fundação. Vanacôr ressalta que, na obra, a EGR é responsável pela terraplanagem, drenagem, pavimentação, contenção, obra de arte e sinalização horizontal e vertical, além de todos os ajustes necessários.

O viaduto será construído em estrutura mista, ou seja, com as vigas de aço e a estrutura em concreto armado. O vão será de 26 metros entre as extremidades, 12 metros de largura e 5,5 metros de altura.

