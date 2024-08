Economia Três em cada 10 mulheres brasileiras admitem já ter se endividado por causa de algum relacionamento

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Autoestima baixa e dependência emocional são fatores que colaboram para a situação. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pesquisa da Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, apontou que três em cada 10 mulheres brasileiras já se endividaram por causa de um relacionamento. Algumas já tiveram seu nome sujo e outras pagam o preço da camaradagem ou da carência até hoje. Nessa hora, o amor se torna uma tormenta financeira.

“Em geral têm mulheres com algum tipo de dependência emocional dessa relação e desse homem e isso tem relação com baixa autoestima. Elas acabam caindo nessa situação, mantendo esse relacionamento que muitas vezes é abusivo. Muitas não sabem, mas esta questão pode ser caracterizada como abuso patrimonial. Ela entra em endividamento, que não é pago e a mulher acaba ficando com o ônus e o nome sujo, muitas vezes. Daqui a pouco, ela quita aquela dívida e continua naquele padrão, pois não consegue mudar”, diz a psicóloga clínica e jurídica, Andreia Calçada.

A psicóloga afirma que, atualmente, mulheres têm a capacidade de ganhar mais do que os homens, mas nem sempre o padrão emocional acompanha o financeiro. “Muitos homens aproveitam desse padrão emocional dessa mulher. São homens que não se desenvolveram e não amadureceram profissionalmente e como pessoa. Há mulheres que perdem até bens neste tipo de relacionamento”.

Para a profissional, tudo acontece da forma como esse tipo de relação se desenvolve. “É uma relação de dependência e codependência e uma forma de mantê-la. É algo disfuncional e abusivo sim. Esse tipo de relacionamento acontece muitas vezes por causa da família que falta, da família disfuncional, de suporte familiar. Independe de a mulher ter dinheiro ou não. Se ela tem uma estrutura emocional, uma autoestima boa, isso não vai acontecer’”, reconhece.

A pesquisa da Serasa revelou, também, que 25% das mulheres já precisaram recorrer a empréstimo bancário devido a relacionamentos amorosos e isso causa uma grande decepção. Mulheres que se sentiram lesadas acabaram enveredando para o lado oposto. Não querem mais saber de ajudar financeiramente nenhum parceiro e agora pretendem se sentirem mimadas, cortejadas e até sustentadas pelos seus pares, as chamadas “sugar daddys”.

Medo da solidão

Especialista em relacionamento em um site de namoro, Caio Bittencourt aponta como a insegurança como uma das causas de endividamento dessas mulheres “A mulher se sente insegura, acreditando que se não ajudar o parceiro, vai acabar o perdendo, mas no fim, isso tudo pode acabar com a mulher no vermelho, enquanto ele sai ileso. E muito provavelmente sendo imaturo, não a ajudando nas dívidas e pulando para outro relacionamento, deixando a parceira na mão.”

Para Caio, a mulher, ao ajudar financeiramente, está tentando garantir o carinho ou a lealdade do parceiro. “Acontece com pessoas que ainda não têm muita experiência em relacionamentos saudáveis. É uma tentativa de se encaixar ou de fazer o relacionamento funcionar de uma maneira que pode não ser a mais saudável. O ideal é buscar um relacionamento onde haja verdadeira parceria e respeito, como em todo relacionamento feliz”.

O medo da solidão também colabora. Caio Bittencourt afirma. “Sim, muitas vezes o medo de ficar sozinha ou a carência emocional podem levar esta mulher a ter atitudes como ajudar o parceiro, mesmo que isso prejudique sua própria situação. É importante trabalhar a autoconfiança e entender que você merece alguém que te valorize de verdade, sem precisar se sacrificar financeiramente por isso”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/tres-em-cada-10-mulheres-brasileiras-afirmam-que-ja-se-endividaram-por-causa-de-um-relacionamento/

Três em cada 10 mulheres brasileiras admitem já ter se endividado por causa de algum relacionamento

2024-08-05