Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2023

Com exceção dos que foram convocados, elenco gremista vai trabalhar até quinta-feira em Porto Alegre Foto: Reprodução Com exceção dos que foram convocados, elenco gremista vai trabalhar até quinta-feira em Porto Alegre (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Grêmio retornou aos treinos na manhã desta segunda-feira (13) após a derrota para o Corinthians na Arena, em Porto Alegre. Os jogadores titulares realizaram atividades na academia, enquanto os reservas participaram de um treino coletivo no gramado. Villasanti, Carballo e Suárez já foram liberados para se juntarem às suas respectivas seleções, que disputarão a rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

É a primeira convocação do centroavante por Bielsa desde a Copa do Mundo do ano passado. Luisito estará integrado à seleção uruguaia nos jogos contra Argentina e Bolívia, assim como Carballo, também chamado e liberado para se unir aos demais jogadores uruguaios.

Villasanti encontra-se na mesma condição. O volante foi novamente convocado pela seleção paraguaia. Mantendo sua titularidade nas Eliminatórias até o momento, o jogador está disponível para os confrontos contra Chile e Colômbia.

