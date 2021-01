Porto Alegre Três linhas de ônibus com destino ao Lami começam a operar neste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Os itinerários seguirão ativos até o dia 28 de fevereiro Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA Os itinerários seguirão ativos até o dia 28 de fevereiro. (Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA) Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA

A partir deste domingo (10), três linhas de ônibus começam a operar em direção à região do Lami, em Porto Alegre. Isso ocorre anualmente para, de acordo com a prefeitura, facilitar o acesso da população às praias da Zona Sul da Capital. Os itinerários seguirão ativos até o dia 28 de fevereiro.

Os ônibus de Porto Alegre têm permissão para transportar, além do limite de lugares sentados, mais vinte passageiros em pé no ônibus comum e 30 nos veículos articulados. Os horários atualizados e itinerários podem ser consultados, em tempo real, pela Função GPS do aplicativo TRI POA.

As linhas terão uma tabela aberta de horário, isto é, elas não têm horário definido para saída. Quando se atinge número significativo de passageiros, conforme a demanda, ela parte do terminal.

Linhas

269.3 Praia Operação Veraneio – tabela aberta

269.4 Operação Lami – tabela aberta

212 Restinga/Lami – tabela horária cadastrada.

