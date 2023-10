Brasil Três médicos paulistas são mortos a tiros em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

Criminosos efetuaram pelo menos 20 disparos Foto: Reprodução de TV Criminosos efetuaram pelo menos 20 disparos. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Quatro médicos ortopedistas foram baleados, no início da madrugada desta quinta-feira (5), em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Três morreram e um foi hospitalizado.

As vítimas eram paulistas. Os ortopedistas estavam hospedados no Hotel Windsor, na avenida Lúcio Costa, que sedia, a partir desta quinta-feira (5), o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo.

Por volta da 1h desta quinta, os quatro estavam em um quiosque na frente do hotel quando um carro branco parou e três homens armados com pistolas desceram do veículo e abriram fogo à queima-roupa.

Foram efetuados pelo menos 20 disparos. Um dos bandidos ainda voltou para atirar mais em um dos médicos que tentou se proteger atrás do quiosque.

Depois do ataque, os atiradores fugiram. A Polícia Civil trata o caso como execução, já que nada foi roubado dos médicos. A motivação e a autoria do crime estão sendo investigadas.

Quem são os médicos baleados

– Daniel Sonnewend Proença tem 32 anos e foi levado com vida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Formado pela Faculdade de Medicina de Marília em 2016, ele é especialista em cirurgia ortopédica.

– Diego Ralf Bomfim tinha 35 anos e morreu no Hospital Lourenço Jorge, após ser socorrido. Ele era especialista em reconstrução óssea pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo).

– Marcos de Andrade Corsato tem 62 anos e morreu no momento dos disparos. Ele faria 63 anos na semana que vem e era diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

– Perseu Ribeiro Almeida tinha 33 anos, completados nesta semana. Ele morreu na hora. Era especialista em cirurgia do pé e tornozelo pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

