Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

Os corpos estavam amarrados e tinham marcas de violência Foto: Reprodução

Três pessoas de uma mesma família foram encontradas mortas na noite de terça-feira (19) dentro de uma residência em Passo Fundo, no Norte do Estado. As vítimas eram uma adolescente de 15 anos, o pai dela, de 34, e uma mulher, de 26.

Os corpos estavam amarrados e tinham marcas de violência. De acordo com a Polícia Civil, eles foram mortos por asfixia. A casa não tinha sinais de arrombamento ou furtos.

Uma criança de seis anos foi encontrada nos fundos da residência junto com uma mulher. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Desaparecidos de Passo Fundo.

