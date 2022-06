Mundo Três pessoas morrem em ataque a tiros em igreja nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A polícia de Iowa investiga a motivação dos crimes Foto: Reprodução de TV A polícia de Iowa investiga a motivação dos crimes. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Um homem matou duas mulheres a tiros no estacionamento de uma igreja no Estado de Iowa, nos Estados Unidos, na quinta-feira (02), e depois se suicidou, segundo a polícia local.

O ataque acrescentou mais três mortos a uma série de tiroteios recentes que abalou o país, deixando diversas vítimas. Os assassinatos em Iowa ocorreram do lado de fora de uma igreja cristã fundamentalista enquanto uma missa estava acontecendo, informou Nicholas Lennie, vice-chefe do Gabinete do Xerife do condado de Story.

Quando os policiais chegaram no local, encontraram os três mortos, que não tiveram as identidades reveladas. “Esse parece ser um incidente isolado”, disse Lennie. A motivação das mortes está sendo investigada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo