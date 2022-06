Porto Alegre Ponte na avenida Ipiranga, em Porto Alegre, é batizada com o nome do comunicador José Salimen

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2022

Foto: Divulgação

Inaugurada em agosto de 2019, a ponte em frente ao Museu de Ciência e Tecnologia da Pucrs, na avenida Ipiranga, em Porto Alegre, passa a se chamar oficialmente José Salimen neste sábado (04).

A solenidade ocorre a partir das 10h30min. A homenagem ao comunicador, que morreu em 2011, foi proposta pelo vereador Pablo Melo (MDB).

Nascido em 1934, em Pelotas, José Salimen foi precursor da TV em cores no Brasil, quando transmitiu a Festa da Uva de Caxias do Sul ao vivo e em cores pela TV Difusora (hoje, TV Bandeirantes). Além disso, atuou no mercado publicitário com as agências Panam, Salimen & Franchini, Publivar e Símbolo, concluindo a sua trajetória no Jornal Comércio.

“A homenagem é um merecido reconhecimento ao meu pai por tudo o que ele representou para a comunidade gaúcha”, afirmou Samir Salimen, presidente do Conselho Consultivo da Agência Euro.

Com mais de 23 metros de extensão e 13 de largura, a ponte conta com três faixas de rolamento, uma de passeio e uma ciclovia.

