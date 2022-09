Com relação ao dia em que os valores serão efetivamente liberados para saque, os cidadãos devem fazer a consulta dos precatórios nas páginas específicas dentro de cada site do Tribunal Regional Federal responsável pela sua região.

No TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), que engloba Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o pagamento começou a ser feito em 31 de agosto. Do valor total liberado, no Rio Grande do Sul estão sendo disponibilizados R$ 1,54 bilhão para mais de 20,4 mil beneficiários. A consulta sobre a disponibilidade do pagamento pode ser feita no site do tribunal.