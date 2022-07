Pela legislação, não pode haver criação nem aumento de programas sociais em ano de eleições, a não ser em casos excepcionais, como estado de emergência. O texto da PEC diz que a disparada dos preços dos combustíveis justifica o estado de emergência.

Ao abrir a apuração, o TCU afirmou que vai analisar o pedido do MP com o objetivo de verificar se a PEC compromete o equilíbrio das contas públicas. “Avaliar e impedir o governo federal, no que diz respeito a recentes medidas destinadas a flexibilizar o teto de gastos, de comprometer o equilíbrio fiscal das contas públicas e de desrespeitar princípios elementares do Direito Financeiro e da Lei de Responsabilidade Fiscal em possível retrocesso para o País”, disse o TCU.