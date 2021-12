Economia Tribunal de Contas da União frustra governo e adia análise sobre venda da Eletrobras

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2021

Ministro relator não entregou voto a colegas; processo volta para a pauta na próxima semana. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Em um revés para o governo federal, o Tribunal de Contas da União (TCU) adiou a análise da privatização da Eletrobras. O assunto foi retirado da pauta pelo relator, ministro Aroldo Cedraz, que não encaminhou seu voto para os colegas da corte.

Cedraz disse que o assunto voltará para a pauta na sessão da próxima semana, como desejavam alguns ministros. Para isso ser concretizado, porém, Cedraz precisará apresentar o seu voto aos colegas.

“O processo foi excluído em razão de manifestação que recebemos no fim da manhã, oriundas do Poder Executivo e da sociedade brasileira. Traremos de volta o processo na próxima semana, se Deus nos permitir”, disse Cedraz, durante a sessão.

O atraso atrapalha os planos do governo federal, que contava com o primeiro aval do TCU para a privatização ainda neste ano.

Neste momento, a avaliação é que um atraso de uma semana não deve interferir nos planos. Mas uma demora maior da corte em analisar o assunto pode fazer com que a privatização não avance no próximo ano, mesmo com autorização do Congresso Nacional, de acordo com fontes do governo.

O governo corre contra o tempo para ter o aval da corte e conseguir fazer a operação até maio de 2022, prazo definido pelo Executivo como limite para a desestatização da maior empresa de energia da América Latina. Depois disso, a avaliação é que dificilmente seria possível fazer a operação, por conta dos prazos legais e da proximidade com o período eleitoral.

O tribunal deveria julgar nesta quarta-feira os impactos setoriais, para o consumidor e para a União da privatização. Na prática, fazer uma análise do bônus de outorga que a Eletrobras precisará pagar ao governo pela renovação dos contratos de usinas hidrelétricas.

Esse bônus será repassado para o Tesouro Nacional (R$ 23 bilhões); para diminuir o repasse da alta de custo de energia nas contas de luz (R$ 30 bilhões); e para a recuperação de bacias hidrográficas (R$ 8 bilhões).

O voto de Cedraz precisará analisar, por exemplo, um pedido do Ministério Público junto ao TCU contra um adiantamento de R$ 5 bilhões programado para ser feito pela Eletrobras privatizada para amenizar as contas de luz. O governo conta com esse recurso para amenizar a alta nas tarifas de energia no próximo ano.

Cedraz também precisa analisar e levar para o plenário uma análise da área técnica do tribunal sobre o futuro dos preços de energia no longo prazo, que impacta diretamente os valores totais da privatização.

Um despacho de Cedraz informa que o corpo técnico da instituição identificou uma precificação errada que apontaria para uma subavaliação de ativos, em suas contas, de R$ 16,2 bilhões.

Essas duas análises de Cedraz ainda não foram concluídas, o que levou o ministro a não apresentar seu voto e solicitar o adiamento. Ele tem resistências à privatização e chegou a dizer nos bastidores que poderia não dar aval à operação. Dentro do TCU, porém, há um desejo de avançar com o processo, mesmo com a resistência de Cedraz.

Um dos argumentos a favor da privatização na corte é o valor que será destinado para bacias hidrográficas do São Francisco, de barragens de Minas Gerais e para a Amazônia, além dos recursos para as contas de luz. Esses são desejos de políticos que seriam inviabilizados sem a operação.

Especialistas com conhecimento no assunto avaliam, em condição de anonimato, que se o TCU fizer muitas exigências que alterem os preços da operação, a privatização pode não sair.

Depois de analisar as outorgas, o TCU ainda precisará analisar a operação em si, que ocorrerá por meio de uma capitalização.

O modelo da privatização prevê transformar a companhia em uma corporação, sem controlador definido, após uma oferta de ações que não será acompanhada pela União. Sem acompanhar a capitalização, o governo tem sua participação diluída para menos de 50% e perde o controle das empresas.

Caso a oferta primária não seja suficiente para reduzir a participação direta e indireta da União para 45% ou menos do capital votante, poderá ser feita uma suplementação da oferta com a venda também de ações da própria União (oferta secundária).

A União deve continuar como principal acionista, mas sem controle. Nenhum acionista poderá ter direito a voto superior a 10% do capital votante.

