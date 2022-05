Rio Grande do Sul Tribunal de Contas do Estado e Instituto de Pesquisas Espaciais assinam protocolo de intenções

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2022

Na ocasião, o presidente Alexandre Postal afirmou que a assinatura do protocolo inaugura “uma nova maneira de fiscalizar o gasto público”. Foto: Vinicius Reis/TCE-RS Na ocasião, o presidente Alexandre Postal afirmou que a assinatura do protocolo inaugura “uma nova maneira de fiscalizar o gasto público”. (Foto: Vinicius Reis/TCE-RS) Foto: Vinicius Reis/TCE-RS

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) assinou, na segunda-feira (9), protocolo de intenções com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), com o objetivo de utilizar imagens de satélites na fiscalização de obras públicas. O acordo é resultado da visita que o presidente do TCE-RS, conselheiro Alexandre Postal, realizou ao Inpe em abril.

Na ocasião, o presidente Alexandre Postal afirmou que a assinatura do protocolo inaugura “uma nova maneira de fiscalizar o gasto público”. Ele também destacou que os auditores do TCE-RS passarão por treinamento para fazer a leitura das imagens de satélite, o que permitirá acompanhar à distância o andamento das obras.

O diretor do INPE, Clézio De Nardin, disse que o momento “é um marco na prevenção de irregularidades que poderiam causar prejuízos aos cofres públicos”.

A cerimônia foi prestigiada pelo diretor-geral do TCE-RS, Mauro Carapeços; pela diretora administrativa, Livete Masiel Meira; pelo chefe de Gabinete da Presidência, Fabiano Geremia; pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Geraldo da Camino; e pelo pesquisador da Divisão de Observação da Terra e Geoinformática do Inpe, Laércio Namikawa.

