Colunistas Tribunal de Contas reaquece processo de privatização da Corsan

Por Flavio Pereira | 17 de julho de 2023

Após assumir o controle das operações da Corsan no dia 7 de julho, Aegea já deu início ao plano de investimentos em obras. (Foto: Divulgação)

O Tribunal de Contas do Estado volta a examinar o contrato de compra e venda já assinado pelo Executivo da privatização da Companhia adquirida em leilão publico pelo grupo Aegea. A Primeira Câmara da Corte pautou o tema na terça-feira (18), e o Tribunal Pleno, na quarta (19). No mundo real, a Aegea já deu início ao plano de investimentos no Estado.

Aegea lançou plano que projeta empregos e investimentos

Na última terça-feira (11), o grupo Aegea, que manterá o nome Corsan nas operações no estado, apresentou em Porto Alegre, o cronograma das ações previstas para os primeiros 100 dias, prevendo a aplicação de R$ 100 milhões. O mutirão da Aegea, anunciou sua direção, busca recuperar o tempo perdido na corrida de obstáculos entre o leilão ocorrido em dezembro, e a efetiva conclusão do negócio no último dia 7, e prevê a entrega de um pacote de 356 intervenções em cem dias. A empresa estima que o total de expansão do sistema no período será de 56,3 quilômetros a mais de rede de esgoto, 57,2 quilômetros de rede de água e 37,8 quilômetros de adutoras. No primeiro ano, o investimento da Aegea no Rio Grande do Sul deve superar R$ 1 bilhão em obras que devem gerar 5,5 mil empregos diretos na construção civil e outros 55 mil indiretos.

PP poderá ganhar ministério da Saúde contra a vontade de Ciro Nogueira

Embora o presidente Lula repita em relação ao Ministério da Saúde o discurso feito em relação à demitida ministra do Turismo, a pressão do grupo liderado pelo presidente Artur Lira (PP-AL) continua. Lira, depois de mostrar que comanda com braço forte a maioria da Câmara, agora quer indicar um nome do seu partido, o PP, para comandar o bilionário orçamento do Ministério da Saúde.

Ciro Nogueira anuncia Agenda Geral do PP

O presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro, utilizou suas redes sociais neste domingo (16), para garantir que o PP não participa do governo. Ciro anunciou a aprovação de uma Agenda Central, que “será fruto de ampla discussão e participação interna e definirá o que seriam as nossas ‘cláusulas pétreas’, INEGOCIÁVEIS, a transcrição, de forma simples, dos princípios que TODOS somos obrigados a seguir no partido. A Agenda Central corresponde ao cerne dos princípios ideológicos dos Progressistas. Ela demonstrará, de maneira transparente, que todas as iniciativas que estiverem de acordo com as diretrizes estabelecidas merecerão boa acolhida. Não fazemos política orientada a governos, mas em relação ao país e ao que acreditamos melhor para o Brasil. A Agenda Central é a linha divisória daquilo que defendemos e do que jamais apoiaremos.”

Petrobras vai investir no petróleo da Guiana

O projeto da Petrobras de retomar os investimentos na América do Sul leva em conta o alinhamento estratégico do atual governo brasileiro, onde a preferência será investir em países governados por amigos de esquerda, mesmo que governem “democracias relativas”, como é o caso da Venezuela. Mas, esta semana, a Petrobras já apresentará uma proposta para disputar as licitações de campos de petróleo na Guiana. A primeira delas ocorre nesta semana: ao todo, serão ofertados 14 blocos.

Gilmar Mendes ataca Igrejas e recebe resposta de Deltan Dallagnol

Integrante da ala de ministros do STF que “derrotaram o Bolsonarismo”, o ministro Gilmar Mendes desrespeitou as igrejas, ao afirmar durante um evento online organizado pelo grupo Prerrogativas, formado por advogados alinhados com Lula e sua turma, que o ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) “já pode fundar uma igreja” por causa da “chuva de Pix” que recebeu após ter o mandato cassado”. Deltan respondeu ao ministro militante da Suprema Corte:

– É triste ver um ministro do Supremo chegar a um nível tão baixo a ponto de atacar a fé das pessoas, em um ato de intolerância religiosa tão desprezível. E respondendo sua tosca provocação: eu prefiro fundar uma igreja do que fundar um clube de proteção aos mais corruptos e criminosos do Brasil”, afirmou no Twitter.

Reviravolta: Testemunha afirma que agressão a idoso partiu do filho de Alexandre de Moraes

Diferente da versão apresentada pela mídia no caso de Roma do ministro Alexandre de Moraes (STF) sobre a agressão que seu filho teria sofrido no aeroporto de Roma, um homem que estava no voo de Roma para Guarulhos apresentou uma nova versão para os fatos, segundo depoimento publicado no site Hora Brasília. De acordo com João Candido da Costa Neto, servidor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, “não foi o idoso Roberto Mantovani de 71 anos que agrediu o Alexandre Barci Moraes Filho, mas teria sido o filho do ministro que agrediu o idoso sob a presença de dezenas de testemunhas na fila do voo”. Segundo ele, “a família Mantovani estava próxima ao ministro na fila e no calor da discussão, Alexandre Barci Moraes Filho teria empurrado algumas pessoas na fila e teria derrubado Roberto Mantovani, de 71 anos, chegando a derrubá-lo no chão por duas vezes. Em depoimento a Polícia Federal o idoso Mantovani e genro negaram a suposta agressão por parte deles ao filho do ministro Alexandre de Moraes. A testemunha disse ainda, que “se as imagens do aeroporto vierem à tona, provará de maneira incontestável que a agressão partiu do filho do ministro”.

