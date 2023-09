Rio Grande do Sul Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anuncia repasse emergencial de R$ 5 milhões para atingidos pelas enchentes

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

Outras medidas para arrecadação de fundos e donativos também já estão sendo adotadas pelo Judiciário Foto: Divulgação

A presidente do TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Su), a Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, anunciou na manhã desta quarta-feira (06) o repasse imediato de R$ 5 milhões para auxiliar as pessoas que foram atingidas pelas fortes chuvas e enchentes no Estado.

Após reunião da Administração com as áreas técnicas, o Tribunal de Justiça já comunicou ao governo do Estado, em contato direto com o próprio governador Eduardo Leite e através da Casa Civil, sobre o repasse deste montante, em ação que faz parte das iniciativas do projeto “Judiciário Solidário” do TJRS.

Outras medidas para arrecadação de fundos e donativos também já estão sendo adotadas pelo Judiciário para o combate aos prejuízos decorrentes das enchentes no Estado, inclusive com a participação de outras instituições.

