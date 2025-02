Rio Grande do Sul Tribunal de Justiça do RS renova parceria com a Fundação Projeto Pescar para formação de jovens

Por Flavio Pereira | 7 de fevereiro de 2025

Juiz Gilberto Schäfer, na orientação do Projeto Pescar que teve parceria renovada com o Tribunal de Justiça do RS. Foto: Divulgação/Juliano Verardi/DICOM/TJRS Juiz Gilberto Schäfer, na orientação do Projeto Pescar que teve parceria renovada com o Tribunal de Justiça do RS. (Foto: Divulgação/Juliano Verardi/DICOM/TJRS) Foto: Divulgação/Juliano Verardi/DICOM/TJRS

O Programa de Aprendizagem administrado pela Fundação Projeto Pescar teve renovada a sua parceria com a administração do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com início das atividades previstas para 1º de abril de 2025. Na última segunda-feira (3), o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Alberto Delgado Neto, assinou o Termo Aditivo ao Termo de Colaboração entre o TJRS e a Fundação Projeto Pescar, prorrogando o Programa por mais 15 meses. Essa parceria vai dar continuidade ao Programa de Aprendizagem voltado à formação técnico-profissional de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Com essa extensão, será constituída a segunda turma do Curso de Assistente Administrativo, bem como o encerramento das atividades da primeira turma, com uma cerimônia de formatura. As aulas são realizadas de segunda a sexta-feira nas dependências do Centro de Formação e Desenvolvimento de Pessoas do Poder Judiciário do RS (CJUD).

Projeto atende jovens e adolescentes em situação de risco social

O Projeto Pescar no Judiciário tem como objetivo atender adolescentes e jovens em situação de risco social, de acordo com os critérios previamente estabelecidos pelo Poder Judiciário. A iniciativa também está alinhada com a Recomendação n.º 61, de 14 de fevereiro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), buscando promover o desenvolvimento integral desses jovens nas esferas pessoal, socioafetiva, social, cidadã e profissional.

A concretização do projeto é conduzida pela Administração do TJRS, com participação da 3ª Vice-Presidência do TJRS, do CJUD (Centro de Formação e Desenvolvimento de Pessoas do Poder Judiciário), da Direção-Geral e da Direção de Gestão de Pessoas. A renovação da parceria também foi validada pelo Grupo de Trabalho (GT) instituído pelo Ato n.º 034/2024-P da Presidência, o qual é responsável pelo acompanhamento e validação do Projeto Pescar no TJRS.

Em 2024, a primeira turma do Projeto Pescar no Judiciário iniciou suas atividades, tendo acesso a experiências enriquecedoras nos espaços do Poder Judiciário, além de oficinas voluntárias ministradas por mais de 65 magistrados e servidores do TJRS. Para marcar o encerramento deste ciclo, será realizada uma cerimônia de certificação ao fim das aulas.

A segunda turma do Projeto Pescar no Judiciário terá início em 1º de abril de 2025, com atividades desenvolvidas no CJUD, em Porto Alegre, em um espaço especialmente preparado para a profissionalização dos jovens. As inscrições para essa nova turma serão realizadas online e serão divulgadas em breve nos canais de comunicação do TJRS e da Fundação Projeto Pescar.

