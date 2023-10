Rio Grande do Sul Tribunal de Justiça gaúcho publica nota de pesar por assassinato de juiz em Pernambuco

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O magistrado dirigia o próprio carro quando foi cercado por criminosos. Foto: Reprodução O magistrado dirigia o próprio carro quando foi cercado por criminosos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) lamentou o assassinato do juiz Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, foi morto a tiros, na noite de quinta-feira (19), no bairro Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana de Recife.

“O uso da violência contra integrantes do Sistema de Justiça é inadmissível. As instituições constituídas estão firmes e vigilantes em defesa do Estado Democrático de Direito e prontas para, dentro de suas esferas de atuação, apurar os responsáveis e aplicar as punições cabíveis aos envolvidos neste crime bárbaro”, afirmou a nota.

“Queremos registrar nossos sentimentos à família e aos amigos do Juiz Paulo Torres, bem como nossa solidariedade aos colegas magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco e do Brasil.”

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 20h. O magistrado dirigia o próprio carro quando foi cercado por criminosos armados na rua Maria Digna Gameiro. Os indivíduos efetuaram vários disparos contra a vítima e fugiram. Ninguém foi preso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/tribunal-de-justica-gaucho-publica-nota-de-pesar-por-assassinato-de-juiz-em-pernambuco/

Tribunal de Justiça gaúcho publica nota de pesar por assassinato de juiz em Pernambuco

2023-10-20