Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Durante esse período, podem ocorrer conciliações processuais, quando o caso já está na Justiça, e pré-processuais, antes do processo ser instaurado Foto: Divulgação

A XVII Semana da Conciliação está marcada para ocorrer entre 7 e 11 de novembro de 2022. Com foco na resolução de conflitos por meio da conciliação, a campanha do Conselho Nacional de Justiça é realizada desde 2006 e envolve os Tribunais de Justiça, Tribunais do Trabalho e Tribunais Federais.

Para a Semana Nacional da Conciliação, os tribunais selecionam os processos que tenham possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas no conflito. Durante esse período, podem ocorrer conciliações processuais, quando o caso já está na Justiça, e pré-processuais, antes do processo ser instaurado.

A composição pré-processual, na qual o interessado busca a solução do conflito com ajuda de conciliadores ou mediadores judiciais, é realizada nos Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos (CEJUSCs).

Como solicitar

Os interessados em incluir os processos na Semana devem informar as Unidades Judiciárias nas quais os processos tramitam, com a maior antecedência possível.

No Rio Grande do Sul, o serviço da conciliação e da mediação pré-processual pode ser acessado tanto por pessoa física como por pessoa jurídica, via web, por intermédio deste link.

O serviço também pode ser acessado de forma presencial, conforme a relação de CEJUSCs, disponíveis neste link. A campanha de 2022 tem como tema o conceito “Menos Conflitos, Mais Recomeços”.

