Expodireto Cotrijal Comitiva do Tribunal de Justiça do RS visita Casa da Rede Pampa na Expodireto

Por Redação O Sul | 4 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, recebeu o desembargador Alberto Delgado Neto, presidente do órgão. Foto: Fotos de Eduardo Nichele/TJRS Foto: Fotos de Eduardo Nichele/TJRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), desembargador Alberto Delgado Neto, visitou, na tarde desta segunda-feira (4), a Casa da Rede Pampa de Comunicação na Expodireto, em Não-Me-Toque. Ele foi recebido pelo vice-presidente do grupo de comunicação, Paulo Sérgio Pinto.

Na oportunidade, o magistrado agradeceu a gentileza do recebimento do Troféu Brasil Expodireto 2024, cuja entrega foi realizada neste domingo (3), em Carazinho. Delgado Neto também destacou a parceria dos veículos da Rede Pampa na divulgação das iniciativas do Poder Judiciário gaúcho. “Estamos sempre buscando ampliar a aproximação com a sociedade, e a mídia é fundamental para a efetivação desta tarefa”, disse o presidente do TJRS.

Ele esteve acompanhado pelos desembargadores Francisco José Moesch e Marcelo Dornelles.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expodireto Cotrijal

https://www.osul.com.br/tribunal-de-justica-visita-rede-pampa-expodireto/

Comitiva do Tribunal de Justiça do RS visita Casa da Rede Pampa na Expodireto

2024-03-04