Polícia Tribunal do Júri condena homem que matou a nora, uma adolescente de 15 anos, no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

(Foto: Divulgação)

O Tribunal do Júri de Três de Maio condenou um homem a 30 anos, 1 mês e 15 dias de prisão em regime fechado pela morte da sua nora, uma adolescente de 15 anos.

O julgamento, realizado nesta semana, durou dois dias e foi presidido pela juíza Jaquelline Santos Silva. Foram ouvidas cinco testemunhas de acusação e cinco de defesa.

Conforme a denúncia do MP (Ministério Público), em abril de 2022, o réu e outro homem – que acabou absolvido pelo Tribunal do Júri – mataram a adolescente. O crime ocorreu na residência da vítima, na localidade de Linha Santo Antônio, no município de Nova Candelária.

Segundo o MP, o sogro da vítima, motivado pela não aceitação do relacionamento amoroso da adolescente com o filho dele, surpreendeu ela em sua casa, dominou-a, amarrando suas mãos e pés, e a matou por estrangulamento com o uso de uma corda. Após o homicídio, o corpo da vítima foi ocultado.

O cadáver foi colocado em dois sacos plásticos, com pedras em seu interior, e lançado nas águas do rio Buricá, em Nova Candelária. O corpo foi localizado no dia 15 de abril de 2022, e os acusados foram presos preventivamente.

2025-04-10