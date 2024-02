Mundo Tribunal dos Estados Unidos nega imunidade a Donald Trump em caso sobre tentativa de fraude nas eleições de 2020

6 de fevereiro de 2024

Uma corte dos Estados Unidos decidiu nesta terça-feira (06) que o ex-presidente dos EUA Donald Trump não tem direito à imunidade em caso no qual é acusado de haver conspirado para alterar os resultados das eleições no país em 2020.

A defesa de Donald Trump havia pedido à Justiça imunidade presidencial neste caso, um dos quatro processos aos que ele responde atualmente. A alegação dos advogados era a de que Trump era presidente à época e, portanto, teria direito a proteções legais, como o impedimento de ser processado criminalmente.

Nesta terça-feira, no entanto, juízes do Tribunal de Apelações do Distrito de Columbia, nos Estados Unidos, rejeitou o pedido. Ainda cabe recurso da decisão. O julgamento desse caso havia sido marcado para março deste ano, mas, na semana passada, juízes decidiram adiá-lo, e ainda não marcaram uma nova data.

A defesa de Trump quer que o julgamento aconteça apenas após as eleições presidenciais dos EUA, em novembro. Donald Trump é o favorito para vencer as disputas internas do Partido Republicano para ser o candidato da sigla.

