Por Redação O Sul | 10 de julho de 2024

Cartórios eleitorais também enviam as convocações pelos Correios, e-mail ou de forma presencial por oficiais de justiça Foto: Divulgação/TSE Cartórios eleitorais também enviam as convocações pelos Correios, e-mail ou de forma presencial por oficiais de justiça (Foto: Divulgação/TSE) Foto: Divulgação/TSE

Neste ano, o TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral-RS) enviará parte das convocações para mesárias, mesários e demais colaboradores por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp.

Essas convocações serão enviadas preferencialmente por meio do número (51) 2312-2015 e os convocados poderão interagir com essa mensagem, visualizando e confirmando presença por meio do atendente virtual.

Além do WhatsApp, os cartórios eleitorais também enviam as convocações pelos Correios, e-mail ou de forma presencial por oficiais de justiça. O documento entregue contém o código para acesso ao Portal do Mesário, onde é possível visualizar e/ou baixar o arquivo.

Mas é preciso se atentar. O TRE-RS somente envia e-mail às pessoas que autorizarem o recebimento previamente.



No caso do WhatsApp, é necessário observar se o remetente tem a identificação do selo verde de verificação, que indica que a conta foi verificada com base nas atividades no aplicativo e que o emitente é oficial e confiável.

Quer ser mesário (a) voluntário (a) nas Eleições Municipais 2024? Clique aqui.

2024-07-10